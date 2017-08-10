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15:06 (мск), источник: NewsKo

Заболеваемость опасными инфекциями в Пермском крае снизилась

9 августа врио губернатора Пермского края Максим Решетников принял участие в расширенном заседании управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Максим Решетников отметил, что в последнее время проведена большая работа по снижению и стабилизации актуальных для края заболеваний. Прежде всего, это касается снижения заболеваемости туберкулёзом и другими инфекционными заболеваниями. Почти в полтора раза снизилась заболеваемость клещевым энцефалитом в результате роста иммунизации населения. Также в регионе в 1,5 раза вырос охват вакцинации от гриппа. В прошлом году был привит практически каждый третий житель.

В Прикамье удалось добиться снижения смертности от отравления алкоголем в 2,5 раза. Это стало возможным благодаря взаимодействию управления Роспотребнадзора, правоохранительных органов и местных властей. Максим Решетников заметил, что нужно продолжать работу без снижения темпов, тем более, что пролонгировано постановление главного санитарного врача РФ об ужесточении контроля за оборотом спиртосодержащих веществ.

Также в ходе заседания было решено изменить требования приёмки детских садов, школ, больниц, лагерей отдыха. Социальные учреждения вынуждены работать на содержание больших площадей, на оплату коммунальных услуг. Поэтому необходимо совместно инициировать внесение «послабляющих» изменений в требования СанПиН к работе социальных объектов, в особенности, расположенных в сельской местности. Нужны изменения подходов к определению понятий малокомплектности образовательных организаций, «переуплотнённости».

В ходе заседания обсуждались вопросы снижения административных барьеров для бизнеса. Роспотребнадзор в 1,5 раза снизил общее число проверок и в три раза — плановых. В своей работе управление реализует принципы риск-ориентированного контроля. Для этого в рамках совета по предпринимательству создаётся специальная рабочая группа по контрольно-надзорной деятельности, в которую войдут представители Роспотребнадзора и бизнес-сообщества.

Актуальной в крае является и проблема защиты прав потребителей. В этом году работа по информированию населению выросла на треть и как результат — сразу более чем на 20% сократилось количество обращений о нарушениях их прав. Сегодня у жителей Пермского края есть реальная возможность через портал «Управляем вместе» повлиять на сроки и качество работ. Также необходимые консультации прикамцы могут получить в офисах МФЦ.

«Мы заинтересованы в вашей большой и важной работе и готовы оказывать всестороннюю поддержку. Ведь наша совместная деятельность направлена на благо общего дома — любимого Пермского края, на развитие региона и повышение качества жизни наших земляков», — подвёл итог Максим Решетников.

«Только совместными усилиями с краевыми властями мы сможем добиться результатов в деле обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и прав потребителей. Не может не радовать, что органы власти уделяют внимание развитию системы здравоохранения. Санитарно-эпидемическая обстановка улучшается. За последний год сократилась заболеваемость 20 инфекциями, в том числе такими опасными болезнями как сальмонеллёз и клещевой энцефалит», — прокомментировал руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.

Источник — администрация губернатора Пермского края.

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