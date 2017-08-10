Авиакомпания «Оренбуржье» открывает рейсы из Самары в Ижевск
Авиакомпания «Оренбуржье» открывает регулярный рейс Самара — Ижевск, сообщила
Авиакомпания «Оренбуржье» открывает регулярный рейс Самара — Ижевск, сообщила
Первый вылет запланирован на 15 августа, перевозка пассажиров будет осуществляться на самолетах L-410.
Вылет из Самары в 13.25 во вторник и четверг, в 16.45 — в понедельник, среду и пятницу.
Более подробная информация на сайте аэропорта в разделе «Расписание», а также на сайте авиакомпании.
Авиакомпания «Оренбуржье» хорошо знакома жителям Самарской области как крупный региональный перевозчик Приволжского Федерального Округа. Из Самары эта авиакомпания выполняет еженедельно по шесть рейсов в Казань, Уфу и Оренбург, по три рейса в Пермь и Киров.