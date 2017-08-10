В Выборге началась реставрация двух старинных средневековых домов

Источник: ivbg.ru

Напомним, что Дом купеческой гильдии, расположенный по адресу улица Выборгская, 8, планируется превратить в важную городскую достопримечательность наравне с Выборгским замком или Часовой башней.

Как сообщил ivbg.ru директор Выборгский объединённый музей-заповедник Владимир Цой, на территории вокруг Дома гильдии, которая сейчас представляет собой пустырь, будет расположена интерактивная площадка с макетами средневекового квартала, который включал в себя здание старейшей школы.

Здание находится в историческом центре Выборга, в бывшем городском районе Линнойтус. Дом строился в конце XIV – начале XV века. До начала XVI века здание использовалось гильдией Святого духа.

В начале XX века в доме был организован музей купеческого быта. Здание реконструировалось в конце 70-х годов XX века. В 80-х годов здесь базировался Выборгский клуб служебного собаководства. С 2000-х годов здание не используется. Здание Купеческой гильдии очень популярно среди туристов: это одно из самых популярных мест для селфи-снимков в Выборге.