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14:57 (мск), источник: ivbg.ru

В Выборге началась реставрация двух старинных средневековых домов

Ремонтно-реставрационные работы на объекте «Дом купеческой гильдии и жилой дом», согласно контракту, должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года.

Источник: ivbg.ru

Напомним, что Дом купеческой гильдии, расположенный по адресу улица Выборгская, 8, планируется превратить в важную городскую достопримечательность наравне с Выборгским замком или Часовой башней.

Как сообщил ivbg.ru директор Выборгский объединённый музей-заповедник Владимир Цой, на территории вокруг Дома гильдии, которая сейчас представляет собой пустырь, будет расположена интерактивная площадка с макетами средневекового квартала, который включал в себя здание старейшей школы.

Здание находится в историческом центре Выборга, в бывшем городском районе Линнойтус. Дом строился в конце XIV – начале XV века. До начала XVI века здание использовалось гильдией Святого духа.

В начале XX века в доме был организован музей купеческого быта. Здание реконструировалось в конце 70-х годов XX века. В 80-х годов здесь базировался Выборгский клуб служебного собаководства. С 2000-х годов здание не используется. Здание Купеческой гильдии очень популярно среди туристов: это одно из самых популярных мест для селфи-снимков в Выборге.

Также, начались реставрационные работы дома по адресу улица Выборгская, 10. Жилой дом XVI века расположен на охраняемой территории, поэтому доступ к нему ограничен. После реставрационных работ там разместят Выборгскую археологическую экспедицию.

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