В Выборге началась реставрация двух старинных средневековых домов

Напомним, что Дом купеческой гильдии, расположенный по адресу улица Выборгская, 8, планируется превратить в важную городскую достопримечательность наравне с Выборгским замком или Часовой башней.
Как сообщил ivbg.ru директор Выборгский объединённый
В начале XX века в доме был организован музей купеческого быта. Здание реконструировалось в конце 70-х годов XX века. В 80-х годов здесь базировался Выборгский клуб служебного собаководства. С 2000-х годов здание не используется. Здание Купеческой гильдии очень популярно среди туристов: это одно из самых популярных мест для
Также, начались реставрационные работы дома по адресу улица Выборгская, 10. Жилой дом XVI века расположен на охраняемой территории, поэтому доступ к нему ограничен. После реставрационных работ там разместят Выборгскую археологическую экспедицию.