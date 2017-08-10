Глава Минприроды взял на личный контроль спасение кита в Охотском море

«Сотрудники объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края “Заповедное Приамурье” проводят работы по спасению гренландского кита из русла реки на острове Большой Шантар», — говорится в сообщении.
Специалисты планируют вернуть животное обратно в свою среду обитания во время ночного прилива.
Как сообщалось ранее, застрявшего в устье реки, вытекающей из озера Большое на острове Большой Шантар (архипелаг Шантарские острова, Охотское море), кита длиной около 13 метров обнаружили утром в четверг. Во время отлива кит оказался на мели.
Сообщалось, что его поливали с помощью пожарных помп, однако блогер и путешественник Сергей Доля в своем блоге это опроверг: «Мне в комментариях пишут, что по новостям рассказывают о помпе, из которой поливают кита — вранье. Помпу действительно привезли, но решили из нее не поливать кита, так как боятся попасть в дыхло.
«Вода продолжает уходить. Кит уже даже не дергается. Устал. Просто лежит и иногда громко “вздыхает”», — пишет блогер.
По мнению специалистов, спасти кита может только сильный вечерний прилив.