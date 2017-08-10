Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Турция перекрыла пролив Босфор
Adidas закрывает розничные магазины в России
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Сестра Фриске поделилась счастливым и откровенным фото - СМИ
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
CМИ: Саакашвили рассказал, как НАТО оценивает силы Москвы
“Правый сектор” к ДНР: Закусывайте, когда пьете
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Путин выпустил мальков омуля
14:06 (мск), источник: Интерфакс

Глава Минприроды взял на личный контроль спасение кита в Охотском море

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Глава Минприроды РФ Сергей Донской взял на личный контроль ситуацию по спасению кита, застрявшего в русле реки на острове Большой Шантар (Хабаровский край), сообщили в пресс-службе ведомства. Министерством природы организована операция по спасению морского млекопитающего.

«Сотрудники объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края “Заповедное Приамурье” проводят работы по спасению гренландского кита из русла реки на острове Большой Шантар», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Специалисты планируют вернуть животное обратно в свою среду обитания во время ночного прилива.

Как сообщалось ранее, застрявшего в устье реки, вытекающей из озера Большое на острове Большой Шантар (архипелаг Шантарские острова, Охотское море), кита длиной около 13 метров обнаружили утром в четверг. Во время отлива кит оказался на мели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщалось, что его поливали с помощью пожарных помп, однако блогер и путешественник Сергей Доля в своем блоге это опроверг: «Мне в комментариях пишут, что по новостям рассказывают о помпе, из которой поливают кита — вранье. Помпу действительно привезли, но решили из нее не поливать кита, так как боятся попасть в дыхло.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вода продолжает уходить. Кит уже даже не дергается. Устал. Просто лежит и иногда громко “вздыхает”», — пишет блогер.

По мнению специалистов, спасти кита может только сильный вечерний прилив.

Комментарии
1
Александр Никифоров
Кита конечно жалко, а шахтеров кто спасет ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Спасти гренландского кита: прилив начнется совсем скоро
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке
Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей
Фильм Учителя «Матильда» получил прокатное удостоверение
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Сергей Удальцов поделился своими политическими планами
Спорт
Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита» Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой Радиоведущая и ее молодой муж собираются в ближайшем будущем усыновить ребенка из детского дома.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь