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14:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Столичные звезды сдвинут старт гала-концерта на Дне города в Екатеринбурге

На час раньше.

Источник: УралИнформБюро

Гала-концерт в честь 294-летия Екатеринбурга начнется в 18.00 — на час раньше, чем обычно. Это сделано для того, чтобы и Сати Казанова, и Стас Пьеха получили по часу на выступление. Такое решение было озвучено 10 августа на оргкомитете по вопросам подготовки и проведения Дня города.

Празднование Дня города состоится 19 августа. По традиции основные действа пройдут в Историческом сквере и на Площади 1905 года. Всего же намечено 48 мероприятий во всех районах уральской столицы. Горожан и гостей мегаполиса ожидает масса различных вокально-танцевальных, спортивных, семейных, экологических, этнографических, игровых мероприятий и фестивалей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Откроется праздник в 10.00 флешмобом на центральной площади города. Делегации семи районов соберется в большую картину. «Они покажут несколько изображений, связанных с темами чемпионата мира по футболу 2018 года, Экспо-2025, Годом экологии и Днем города», — пояснил замглавы горадминистрации по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В полдень состоится возложение цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. Затем в Историческом сквере начнется интерактивная программа «Екатеринбург-300».

В 19.00 на Площади 1905 года начнется концерт «Ural Music Night: избранное и неизданное» с участием оркестра B-A-C-H, групп «Чайф» и «Курара».

На Октябрьской площади тем временем пройдет шоу «Голоса Екатеринбурга». В жюри приглашены Полина Гагарина, Валерий
Меладзе и Александр Пантыкин. Вести программу будет Дмитрий Нагиев.

Завершатся торжества в 22.30 фейерверком над акваторией городского пруда.

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