Столичные звезды сдвинут старт гала-концерта на Дне города в Екатеринбурге
На час раньше.
На час раньше.
Празднование Дня города состоится 19 августа. По традиции основные действа пройдут в Историческом сквере и на Площади 1905 года. Всего же намечено 48 мероприятий во всех районах уральской столицы. Горожан и гостей мегаполиса ожидает масса различных
Откроется праздник в 10.00 флешмобом на центральной площади города. Делегации семи районов соберется в большую картину. «Они покажут несколько изображений, связанных с темами чемпионата мира по футболу 2018 года, Экспо-2025, Годом экологии и Днем города», — пояснил замглавы горадминистрации по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.
В полдень состоится возложение цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. Затем в Историческом сквере начнется интерактивная программа «Екатеринбург-300».
В 19.00 на Площади 1905 года начнется концерт «Ural Music Night: избранное и неизданное» с участием оркестра B-A-C-H, групп «Чайф» и «Курара».
На Октябрьской площади тем временем пройдет шоу «Голоса Екатеринбурга». В жюри приглашены Полина Гагарина, Валерий
Меладзе и Александр Пантыкин. Вести программу будет Дмитрий Нагиев.
Завершатся торжества в 22.30 фейерверком над акваторией городского пруда.