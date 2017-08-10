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13:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Синоптики предупредили о надвигающемся на Новосибирск шторме

Экстренное предупреждение от синоптиков. На регион надвигается шторм.

Источник: Вести - Новосибирск

Ливни, грозы, град, ветер до 23-х метров в секунду. Спасатели предупреждают — возможны чрезвычайные ситуации. И рекомендуют — порывы ветра лучше переждать в помещении. А если шторм застанет на улице, то держаться нужно подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. О всех происшествиях сообщайте по телефону экстренных служб — 112.

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