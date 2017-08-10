Синоптики предупредили о надвигающемся на Новосибирск шторме

Ливни, грозы, град, ветер до 23-х метров в секунду. Спасатели предупреждают — возможны чрезвычайные ситуации. И рекомендуют — порывы ветра лучше переждать в помещении. А если шторм застанет на улице, то держаться нужно подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. О всех происшествиях сообщайте по телефону экстренных служб — 112.