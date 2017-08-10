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14:03 (мск), источник: Новости Перми

В ночь на 10 августа в Прикамье похолодало до +1°

Минимальная температура воздуха была этой ночью зафиксирована в Ныробе. Специалисты отмечают, что такие показатели не являются аномальными.

Как и было обещано, в ночь на 10 августа в Пермском крае резко похолодало. Самые низкие температуры воздуха были зафиксированы в Ныробе (+1,2°) и в Губахе (+2,9°). Такой температурный фон хотя и существенно ниже нормы, но не является аномальным. Так, в начале августа 2011 года температура воздуха понижалась до +1° на Среднем Урале, в июле 2014 и 2015 годов также отмечалось понижение температуры в Перми до +5° и до +1…+3° по северу и востоку Пермского края, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Ночь на 11 августа также будет малооблачной и прохладной. Минимальная температура ожидается в Перми +6…+8°, по краю +4…+9° (по востоку до +2°). Однако днем температура повысится до +18…+23°. Вечером начнутся дожди, которые продолжатся также в субботу. Ночная температура воздуха существенно повысится до +11…+16°, а днем в субботу будет до +15…+20°.

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