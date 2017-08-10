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14:04 (мск), источник: "Российская газета"

В Прикамье погибшего водителя признали виновным в ДТП с автобусом

Прошедшей зимой на автодороге Оса — Чернушка произошла трагедия. Автобус ПАЗ, перевозивший рабочих на вахту, выскочил на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ.

Хотя скорость обеих машин была сравнительно невысокой, пострадало много людей, четверо погибло, в том числе и водитель автобуса Владимир Кашин. Возбудили уголовное дело, проводили экспертизы и даже следственный эксперимент.

В результате районный суд Чернушки признал виновным в ДТП Кашина, но поскольку тот также пострадал в аварии и вскоре скончался от полученных травм, дело было прекращено. Однако с таким решением не согласны родственники погибшего водителя. Они считают, что его вины в ДТП нет.

— Авария произошла из-за дорожников, — уверена сестра Кашина Ольга Степанова. — Дорога была покрыта льдом, ничем не обрабатывалась. Вот из-за плохого состояния трассы все и произошло. В постановлении Чернушинского суда имеются показания потерпевших. Они подтверждают, что на трассе был лед.

«Дорога была покрыта сплошным ледяным накатом и имелись глубокие колеи», «Асфальтовое покрытие автодороги на всем своем протяжении было покрыто накатанным снегом, было скользко», — пишут те, кто попал в аварию.

За содержание именно этого участка трассы отвечают две компании. То, что их работники не исполняли своих обязанностей должным образом, подтверждают и следствие, и суд, и даже правительство Пермского края.

— Основной причиной неудовлетворительного состояния участков указанных автомобильных дорог в декабре 2016 года и январе 2017-го явилось ненадлежащее исполнение договорных обязательств подрядной организацией, — заявил первый заместитель председателя правительства Пермского края Владимир Рыбакин.

За это подрядчику намеревались снизить выплаты на три миллиона рублей. В постановлении суда указано, что «одной из причин аварии является неудовлетворительное состояние автодороги» в момент ДТП.

Кроме того, здесь же говорится, что факт ненадлежащего исполнения подрядчиками своих обязанностей «подтвержден совокупностью представленных доказательств». Однако виновным во всем произошедшем признан только Кашин.

Нет абсолютно никаких оснований не доверять принятым судьями решениям, однако закономерно возникает вопрос: почему же к уголовной ответственности не привлечены работники подрядных организаций? Ведь именно по их вине, и это подтверждено, дорога фактически превратилась в каток. Несмотря на сравнительно невысокую скорость обеих машин, пострадало много людей, четверо погибло.

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