В Прикамье погибшего водителя признали виновным в ДТП с автобусом

Хотя скорость обеих машин была сравнительно невысокой, пострадало много людей, четверо погибло, в том числе и водитель автобуса Владимир Кашин. Возбудили уголовное дело, проводили экспертизы и даже следственный эксперимент.

В результате районный суд Чернушки признал виновным в ДТП Кашина, но поскольку тот также пострадал в аварии и вскоре скончался от полученных травм, дело было прекращено. Однако с таким решением не согласны родственники погибшего водителя. Они считают, что его вины в ДТП нет.

— Авария произошла из-за дорожников, — уверена сестра Кашина Ольга Степанова. — Дорога была покрыта льдом, ничем не обрабатывалась. Вот из-за плохого состояния трассы все и произошло. В постановлении Чернушинского суда имеются показания потерпевших. Они подтверждают, что на трассе был лед.

«Дорога была покрыта сплошным ледяным накатом и имелись глубокие колеи», «Асфальтовое покрытие автодороги на всем своем протяжении было покрыто накатанным снегом, было скользко», — пишут те, кто попал в аварию.

За содержание именно этого участка трассы отвечают две компании. То, что их работники не исполняли своих обязанностей должным образом, подтверждают и следствие, и суд, и даже правительство Пермского края.

— Основной причиной неудовлетворительного состояния участков указанных автомобильных дорог в декабре 2016 года и январе 2017-го явилось ненадлежащее исполнение договорных обязательств подрядной организацией, — заявил первый заместитель председателя правительства Пермского края Владимир Рыбакин.

За это подрядчику намеревались снизить выплаты на три миллиона рублей. В постановлении суда указано, что «одной из причин аварии является неудовлетворительное состояние автодороги» в момент ДТП.

Кроме того, здесь же говорится, что факт ненадлежащего исполнения подрядчиками своих обязанностей «подтвержден совокупностью представленных доказательств». Однако виновным во всем произошедшем признан только Кашин.