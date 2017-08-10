Танцевавших на мемориале брейк-данс омичей судить не будут
В действиях молодых людей не нашли состава преступления.
В действиях молодых людей не нашли состава преступления.
Молодые люди, станцевавшие
В УМВД России по Омской области с авторами скандального снимка провели профилактическую беседу. Фотография, заслужившая общественное порицание, была удалена из социальных сетей. Как ранее сообщал «СуперОмск», молодые люди, позволившие себе излишнюю вольность на мемориале, практически сразу принесли извинения за свои действия.