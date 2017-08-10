Калининградец 13 лет числился мёртвым из-за ошибки медиков инфекционной больницы
В Калининграде мужчина 13 лет числился умершим
В Калининграде мужчина 13 лет числился умершим
Мужчина узнал об этом, когда решил устроиться на работу официально. В апреле 2017 года он заключил трудовой договор с одним из предприятий. Его приняли на должность
«При подаче работодателем ежеквартальной отчётности в отделение Пенсионного фонда РФ оказалось, что индивидуальный лицевой счёт его закрыт на основании информации специального отдела ЗАГС о наличии записи акта о смерти заявителя ещё в августе 2004 года. При этом в акте о смерти содержались полные данные мужчины: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения», — пояснили в
Как выяснилось, путаница произошла в 2004 году в инфекционной больнице Калининграда. Туда с улицы привезли в тяжёлом состоянии мужчину без документов, удостоверяющих личность. Со слов больного в карту внесли его личные данные. Оказалось, что они полностью совпадали с данными заявителя, но с указанием постоянного места жительства в Краснознаменске, а фактического проживания — на заброшенных дачах в Калининграде. В августе 2004 года в реанимационном отделении больницы он умер.
За 13 лет мужчина успел зарегистрироваться по месту жительства в Советске, жениться, завести ребёнка и получить права. И только при официальном трудоустройстве он узнал, что он числится умершим. Он обратился в орган ЗАГСа, но ему отказали во внесении изменений в запись акта о смерти. Прокурор Центрального района выступил в защиту прав заявителя и направил в Советский городской суд иск об исключении из акта персональных данных мужчины.