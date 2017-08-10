Жители Молдовы стали чаще ездить за пределы страны
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Национальное бюро статистики сообщило, что в
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Национальное бюро статистики сообщило, что в
Наибольшее количество пересечений государственной границы зарегистрировано из Румынии (55,7%), Украины (27,4%), Российской Федерации (8,0%), Болгарии (1,7%), Италии (1,0%), Турции, Израиля, Германии и Соединенных Штатов Америки (по 0,6%), Польши, Португалии и Беларуси (по 0,3%), Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Франции (по 0,2%).
Иностранные граждане предпочли путешествовать автомобильным (81,1% от общего количества пересечений), воздушным (17,2%) и железнодорожным транспортом (1,6%).
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