Жители Молдовы стали чаще ездить за пределы страны

Наибольшее количество пересечений государственной границы зарегистрировано из Румынии (55,7%), Украины (27,4%), Российской Федерации (8,0%), Болгарии (1,7%), Италии (1,0%), Турции, Израиля, Германии и Соединенных Штатов Америки (по 0,6%), Польши, Португалии и Беларуси (по 0,3%), Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Франции (по 0,2%).

В январе-июне 2017 года количество пересечений государственной границы гражданами Республики Молдова, при выезде составило 2,5 миллионов, что на 4,3% меньше, чем в январе-июне 2016 года. Автомобильный транспорт был наиболее востребован для выезда молдавских граждан (86,3% от общего количества пересечений).