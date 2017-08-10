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16:07 (мск), источник: Sputnik.md

Жители Молдовы стали чаще ездить за пределы страны

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Национальное бюро статистики сообщило, что в январе-июне 2017 года количество пересечений государственной границы иностранными гражданами, при въезде в Республику Молдова, составило 1,7 миллионов, что на 6,1% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года.

Источник: Sputnik.md

Наибольшее количество пересечений государственной границы зарегистрировано из Румынии (55,7%), Украины (27,4%), Российской Федерации (8,0%), Болгарии (1,7%), Италии (1,0%), Турции, Израиля, Германии и Соединенных Штатов Америки (по 0,6%), Польши, Португалии и Беларуси (по 0,3%), Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Франции (по 0,2%).

Иностранные граждане предпочли путешествовать автомобильным (81,1% от общего количества пересечений), воздушным (17,2%) и железнодорожным транспортом (1,6%).

В январе-июне 2017 года количество пересечений государственной границы гражданами Республики Молдова, при выезде составило 2,5 миллионов, что на 4,3% меньше, чем в январе-июне 2016 года. Автомобильный транспорт был наиболее востребован для выезда молдавских граждан (86,3% от общего количества пересечений).

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