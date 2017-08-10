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15:18 (мск), источник: БЕЛТА

МАРТ: в школьных столовых не будет чипсов и сухариков, сосиски будут выдаваться раз в неделю

Согласно документу, при организации питания школьников колбасы и сосиски вареные высшего и первого сортов будут выдаваться не более одного раза в неделю при одноразовом приеме пищи.

Источник: РИА "Новости"

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школьных столовых не будет чипсов и сухариков, сосиски будут выдаваться раз в неделю. Это предусмотрено методическими рекомендациями по организации питания обучающихся в учреждениях образования в 2017/2018 учебном году, утвержденными Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и Министерством образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МАРТ.

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Согласно документу, при организации питания школьников колбасы и сосиски вареные высшего и первого сортов будут выдаваться не более одного раза в неделю при одноразовом приеме пищи. В учреждениях дошкольного образования должны использоваться колбасы и вареные сосиски высшего сорта или с маркировкой «Для детей дошкольного и школьного возраста» также не чаще одного раза в неделю.

В ассортименте объектов общепита учреждений образования, в том числе и в школьных буфетах, кафе, должны присутствовать соки, фруктовые или плодовые нектары, овощные, молочные, кисломолочные продукты, в том числе обогащенных микронутриентами. Рекомендуется продажа и других продуктов высокой пищевой и биологической ценности, отвечающих принципам здорового питания: гематоген, мармелад, зефир. Будет ограничен ассортимент кондитерских изделий промышленного производства: конфет, шоколадных батончиков, карамели, драже, печенья. Не допускается продажа газированных напитков, чипсов, острых сухариков и кофе. Пиццы, смаженки и сосиски в тесте будут продавать не более двух раз в неделю.

Особое внимание уделено культуре обслуживания при предоставлении питания обучающимся, эстетическому оформлению залов объектов общественного питания.

Для максимального охвата обучающихся горячим питанием и воспитания культуры потребления целесообразным является внедрение современных технологий приготовления пищи, а также различных форм обслуживания детей и учащейся молодежи: предварительный заказ блюд по меню завтрашнего дня, обслуживание по типу шведского стола, организация работы буфетов, кафе и др.

При организации питания обучающихся в учреждениях образования требуется обеспечение соответствия энергетической ценности суточных рационов питания энергозатратам обучающихся учреждений образования; сбалансированность по пищевым веществам, включая белки (в том числе белки животного происхождения), жиры (в том числе жиры растительного происхождения), витамины, минеральные вещества; максимальное разнообразие рациона питания по пищевым продуктам; оптимальный режим питания. Обязательным требованием является соблюдение санитарных норм и правил, предъявляемых к состоянию объектов общественного питания, транспортировке, хранению продовольственного сырья и пищевых продуктов, приготовлению и раздаче блюд и организации их потребления.

Питание в учреждениях образования организуется на основе примерных двухнедельных рационов, разрабатываемых с учетом физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии, утвержденных норм питания, дифференцированных по возрасту обучающихся, с учетом сезонности (лето-осень, зима-весна), разнообразия и сочетания пищевых продуктов, способов их кулинарной обработки.

Данные рекомендации согласованы Министерством здравоохранения Беларуси.

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