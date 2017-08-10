Во льдах Гренландии начались пожары

Источник: NASA

Пожары редко наблюдаются на острове, 80% территории которого покрыта льдом толщиной до трех километров. Однако начиная с 31 июля спутники зафиксировали пожары к северо-востоку от города Сисимиут. По мнению экспертов, горит торф, высыхающий из-за глобального потепления. Климатологи утверждают, что по всей Гренландии сейчас меньше наземных вод, отчего растительность легче воспламеняется.

Источник: NASA

Судя по снимкам, горят не мхи и не кустарники, а как раз торф. Линия огня остается стабильной, в отличие от характерной для лесных пожаров картины — это еще одно доказательство сгорания торфа. Ученые уверены, что возникла такая ситуация из-за тающей вечной мерзлоты. Нынешние пожары — самые масштабные в Гренландии за 15 лет работы инструмента MODIS на спутнике Terra, который ведет наблюдения за состоянием планеты.