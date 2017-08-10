Во льдах Гренландии начались пожары
Новые снимки со спутника показали, что рядом с ледниковым щитом Гренландии, на западном побережье острова, начались масштабные пожары. Об этом сообщает BBC News.
Новые снимки со спутника показали, что рядом с ледниковым щитом Гренландии, на западном побережье острова, начались масштабные пожары. Об этом сообщает BBC News.
Пожары редко наблюдаются на острове, 80% территории которого покрыта льдом толщиной до трех километров. Однако начиная с 31 июля спутники зафиксировали пожары к
Судя по снимкам, горят не мхи и не кустарники, а как раз торф. Линия огня остается стабильной, в отличие от характерной для лесных пожаров картины — это еще одно доказательство сгорания торфа. Ученые уверены, что возникла такая ситуация
Ученые опасаются, что сажа от торфяных пожаров осядет на леднике, что будет способствовать его дальнейшему таянию. Пока у них надежда только на обещанные метеорологами дожди, которые могут потушить пожары.