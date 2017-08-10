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14:35 (мск), источник: Индикатор

Во льдах Гренландии начались пожары

Новые снимки со спутника показали, что рядом с ледниковым щитом Гренландии, на западном побережье острова, начались масштабные пожары. Об этом сообщает BBC News.

Источник: NASA

Пожары редко наблюдаются на острове, 80% территории которого покрыта льдом толщиной до трех километров. Однако начиная с 31 июля спутники зафиксировали пожары к северо-востоку от города Сисимиут. По мнению экспертов, горит торф, высыхающий из-за глобального потепления. Климатологи утверждают, что по всей Гренландии сейчас меньше наземных вод, отчего растительность легче воспламеняется.

Источник: NASA

Судя по снимкам, горят не мхи и не кустарники, а как раз торф. Линия огня остается стабильной, в отличие от характерной для лесных пожаров картины — это еще одно доказательство сгорания торфа. Ученые уверены, что возникла такая ситуация из-за тающей вечной мерзлоты. Нынешние пожары — самые масштабные в Гренландии за 15 лет работы инструмента MODIS на спутнике Terra, который ведет наблюдения за состоянием планеты.

Ученые опасаются, что сажа от торфяных пожаров осядет на леднике, что будет способствовать его дальнейшему таянию. Пока у них надежда только на обещанные метеорологами дожди, которые могут потушить пожары.

Комментарии
2
Александр Моисеев
Почему на западном побережье? Странно...
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Ruslan S
Печально...
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