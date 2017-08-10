Лицо избитого журналиста НТВ использовали в рекламе омских беляшей

В аккаунтах закусочной в соцсетях появились изображения, стилизованные под мультипликацию. На них пострадавший обозначен как «Голод», а нападавший — кафе Hot.

<div id="vk_post_-118853535_236"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-118853535_236", -118853535, 236, 'UQSiPQV9_LuAvZjWML11f6DQmQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Hot и Беляш’Ок, спасем Омск от голода», — говорится в описании поста.

Издание отметило, что клиенты неоднозначно отнеслись к идее: одни осудили желание нажиться на скандале, а другие признали шутку смешной.

2 августа в московском парке Горького Александр Орлов напал на Никиту Развозжаева, который в прямом эфире вел репортаж у фонтана, где десантники праздновали День ВДВ. Мужчина, нецензурно выражаясь, подошел к журналисту и ударил его кулаком в лицо.