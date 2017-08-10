Лицо избитого журналиста НТВ использовали в рекламе омских беляшей

В аккаунтах закусочной в соцсетях появились изображения, стилизованные под мультипликацию. На них пострадавший обозначен как «Голод», а нападавший — кафе Hot.
«Hot и Беляш’Ок, спасем Омск от голода», — говорится в описании поста.
Издание отметило, что клиенты неоднозначно отнеслись к идее: одни осудили желание нажиться на скандале, а другие признали шутку смешной.
2 августа в московском парке Горького Александр Орлов напал на Никиту Развозжаева, который в прямом эфире вел репортаж у фонтана, где десантники праздновали День ВДВ. Мужчина, нецензурно выражаясь, подошел к журналисту и ударил его кулаком в лицо.
Позднее Орлов был арестован по решению Замоскворецкого суда столицы за неповиновение сотрудникам полиции при задержании.