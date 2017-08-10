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14:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Лицо избитого журналиста НТВ использовали в рекламе омских беляшей

Сеть закусочных Hot в Омске использовала кадр из ролика, в котором во время празднования Дня ВДВ мужчина наносит удар в лицо корреспонденту НТВ Никите Развозжаеву. На это обратило внимание издание FlashSiberia.

В аккаунтах закусочной в соцсетях появились изображения, стилизованные под мультипликацию. На них пострадавший обозначен как «Голод», а нападавший — кафе Hot.

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«Hot и Беляш’Ок, спасем Омск от голода», — говорится в описании поста.

Издание отметило, что клиенты неоднозначно отнеслись к идее: одни осудили желание нажиться на скандале, а другие признали шутку смешной.

2 августа в московском парке Горького Александр Орлов напал на Никиту Развозжаева, который в прямом эфире вел репортаж у фонтана, где десантники праздновали День ВДВ. Мужчина, нецензурно выражаясь, подошел к журналисту и ударил его кулаком в лицо.

Позднее Орлов был арестован по решению Замоскворецкого суда столицы за неповиновение сотрудникам полиции при задержании.

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