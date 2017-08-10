В Екатеринбурге вокруг Шарташа пустят велодорожку с освещением и туалетами

Как заявил директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков, уже ведется проработка технического задания для проектантов на пешеходно-велосипедную трассу вдоль береговой линии. Это будет двухполосная прогулочная дорога, одна половина которой будет предназначена для велосипедистов, а вторая — для пешеходов.

«Вдоль дорожки будет предусмотрено фонарное освещение, лавочки для отдыхающих, урны и туалеты. С разных сторон лесопарка будут организованы автопарковки, где можно будет оставить свой автомобиль. Въезд на прибрежную территорию автотранспорта будет запрещен. В целях безопасности на протяжении дорожек будет организовано видеонаблюдение. Готовый проект мы планируем получить на руки до конца этого года», — сказал Олег Сандаков.