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14:55 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге вокруг Шарташа пустят велодорожку с освещением и туалетами

Свердловские власти обнародовали планы окультуривания набережной озера Шарташ.

Как заявил директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков, уже ведется проработка технического задания для проектантов на пешеходно-велосипедную трассу вдоль береговой линии. Это будет двухполосная прогулочная дорога, одна половина которой будет предназначена для велосипедистов, а вторая — для пешеходов.

«Вдоль дорожки будет предусмотрено фонарное освещение, лавочки для отдыхающих, урны и туалеты. С разных сторон лесопарка будут организованы автопарковки, где можно будет оставить свой автомобиль. Въезд на прибрежную территорию автотранспорта будет запрещен. В целях безопасности на протяжении дорожек будет организовано видеонаблюдение. Готовый проект мы планируем получить на руки до конца этого года», — сказал Олег Сандаков.

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