В Екатеринбурге вокруг Шарташа пустят велодорожку с освещением и туалетами
Свердловские власти обнародовали планы окультуривания набережной озера Шарташ.
Свердловские власти обнародовали планы окультуривания набережной озера Шарташ.
Как заявил директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков, уже ведется проработка технического задания для проектантов на
«Вдоль дорожки будет предусмотрено фонарное освещение, лавочки для отдыхающих, урны и туалеты. С разных сторон лесопарка будут организованы автопарковки, где можно будет оставить свой автомобиль. Въезд на прибрежную территорию автотранспорта будет запрещен. В целях безопасности на протяжении дорожек будет организовано видеонаблюдение. Готовый проект мы планируем получить на руки до конца этого года», — сказал Олег Сандаков.