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14:54 (мск), источник: Uralpress.ru

С трапа самолета — в руки полиции: двух пассажиров рейса «Москва-Челябинск» оштрафовали за курение в туалете лайнера

«Не мягкой» оказалась посадка в аэропорту Баландино (Челябинская область) для двух пассажиров рейсов «Москва — Челябинск». После приземления он попали в руки транспортных полицейских. Их оштрафовали за курение в самолете.

Сегодня, 10 августа, ночью в Линейный отдел полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна рейсом «Москва — Челябинск» находится пассажир, который курил во время полета.

«После приземления самолета сотрудники транспортной полиции доставили в линейный отдел нарушителя. Установлено, что 48-летний житель Челябинской области во время полета курил в туалете, в результате чего сработали датчики дыма», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник пресс-службы УТ МВД России по УрФО Елена Епимахова.

Позже, около пяти часов утра, в Линейный отдел полиции в аэропорту Челябинска поступило аналогичное сообщение. И снова на борту воздушного судна рейсом «Москва — Челябинск» пассажир курил во время полета в туалете.

«Сотрудники транспортной полиции составили в отношении нарушителей протоколы об административном правонарушении по статье 6.24 КоАП РФ “Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах”. Штраф за это правонарушения — от 500 до 1500 рублей», — добавила Елена Епимахова.

Это еще очень гуманное наказание. Штраф, который вам выпишут за курение в самолете тайцы, может составить до 2000 долларов, а в Судане за эту вредную привычку можно получить до 30 ударов плетью. В 2017 году жителя Британии за курение в самолете, которое привело к пожару, приговорили 9,5 годам заключения.

Кстати, одна из российских авиакомпаний пригрозила пассажирам экстренной посадкой за курение в самолете. Прецедент уже был. В июле этого года пассажира рейса «Махачкала — Петербург» сняли с рейса. И для этого лайнер специально посадили в Москве. Нарушителя отправили в полицию. Теперь он обязан возместить авиакомпании финансовые расходы, связанные с незапланированным приземлением.

Добавим, впервые полный запрет на курение на борту был введен в США в 1988 году. Примеру Штатов последовали и многие другие страны. В советско-российской истории это был длительный и постепенный процесс. Сначала в 1986 году запретили курить на коротких рейсах, а полный запрет был введен только в начале 2000-х.

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