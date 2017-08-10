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17:41 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

«Ночь кино» ждет жителей Ростова

Ростов присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино-2017» 27 августа.

Согласно информации из официальных источников, акция начнется в 19.00 в парке культуры и отдыха имени М. Горького.

Там состоится показ фильмов «Кухня. Последняя битва» режиссера Антона Федотова, «Время первых» Дмитрия Киселева и «28 панфиловцев» режиссеров Кима Дружинина и Андрея Шальопа.

Юным зрителям покажут мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лед» режиссера Алексея Цицилина.

Ленты для показа, который состоится в рамках акции почти на двух тысячах площадок России, выбраны по итогам голосования, проводившегося на сайте информагентства ТАСС.

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