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14:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанский фестиваль Kremlin Live сменил название и площадку

Фестиваль Kazan Live пройдет 20 августа перед Дворцом земледельцев.

(Казань, 10 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). 20 августа в Казани в шестой раз состоится фестиваль Kazan Live, ранее именовавшийся Kremlin Live. Фестиваль сменил не только название, но и площадку. Традиционно проводившийся в Казанском Кремле фестиваль переедет к Дворцу земледельцев.

«У нас есть несколько достаточно глобальных изменений в этом году. В первую очередь то, что мы подросли, вылились за пределы нашего любимого Казанского Кремля. Ну и, соответственно, поскольку локация изменилась, изменилось то, как фестиваль будет происходить, звучать и выглядеть», — рассказала одна из продюсеров фестиваля Инна Гродецкая.

Организаторы фестиваля Kazan Live — продюсерский центр JIVE Group. Ежегодно фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. В этом году поддержку в организации и проведении фестиваля осуществляет Государственный Комитет РТ по туризму.

Фестиваль интересен для людей всех возрастов и ежегодно собирает до 40 тыс. зрителей. Мероприятие традиционно продлится с 10 утра до 10 вечера. Будет работать 7 площадок, на которых пройдут концерты, мастер-классы, выставки и творческие встречи. В программе фестиваля будут представлены разные музыкальные направления, такие как джаз, рок, hip-hop, электронная музыка и многие другие. По традиции вход на фестиваль будет бесплатным.

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