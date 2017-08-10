Казанский фестиваль Kremlin Live сменил название и площадку

(Казань, 10 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). 20 августа в Казани в шестой раз состоится фестиваль Kazan Live, ранее именовавшийся Kremlin Live. Фестиваль сменил не только название, но и площадку. Традиционно проводившийся в Казанском Кремле фестиваль переедет к Дворцу земледельцев.

«У нас есть несколько достаточно глобальных изменений в этом году. В первую очередь то, что мы подросли, вылились за пределы нашего любимого Казанского Кремля. Ну и, соответственно, поскольку локация изменилась, изменилось то, как фестиваль будет происходить, звучать и выглядеть», — рассказала одна из продюсеров фестиваля Инна Гродецкая.

Организаторы фестиваля Kazan Live — продюсерский центр JIVE Group. Ежегодно фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. В этом году поддержку в организации и проведении фестиваля осуществляет Государственный Комитет РТ по туризму.