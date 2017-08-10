Музей мадам Тюссо начал работу над новой фигурой
Статуя присоединится к «копиям» не менее известных политиков — Ангелы Меркель и Дональда Трампа.
Статуя присоединится к «копиям» не менее известных политиков — Ангелы Меркель и Дональда Трампа.
Известный Музей мадам Тюссо рассказал о работе над новым экспонатом — восковой скульптуры
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице музея в социальной сети Twitter. Отмечается, что статую можно будет увидеть в Лондоне в 2017 году.
Восковая фигура Терезы Мэй присоединится к «копиям» других, не менее известных политических деятелей, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп, передает The Guardian.
На данный момент неизвестно, как именно будет одета скульптура
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