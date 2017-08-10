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16:30 (мск), источник: Практика

Музей мадам Тюссо начал работу над новой фигурой

Статуя присоединится к «копиям» не менее известных политиков — Ангелы Меркель и Дональда Трампа.

Известный Музей мадам Тюссо рассказал о работе над новым экспонатом — восковой скульптуры премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице музея в социальной сети Twitter. Отмечается, что статую можно будет увидеть в Лондоне в 2017 году.

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Восковая фигура Терезы Мэй присоединится к «копиям» других, не менее известных политических деятелей, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп, передает The Guardian.

На данный момент неизвестно, как именно будет одета скульптура премьер-министра Великобритании, так как музей хранит эту информацию в тайне. Однако представители учреждения обещают, что сделают точную копию наряда из обширной коллекции одежды Терезы Мэй.

Ранее «Практика» информировала о том, что консерваторы хотят отправить в отставку премьер-министра Великобритании. Запись Музей мадам Тюссо начал работу над новой фигурой впервые появилась Практика.

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