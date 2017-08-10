Воронежцы увидят в выходные самый яркий звездопад года

Самый мощный метеорный поток года воронежцы смогут увидеть в ночь на воскресенье, 13 августа. Именно на эту дату выпадет пик активности Персеид, сообщается на воронежском астрофоруме.

Правда, в 2017 году следить за метеорным потоком будет не так удобно, как в предыдущие годы. Наличие практически полной Луны будет «засвечивать» небо, поэтому неяркие метеоры могут остаться незамеченными. Но есть и приятный момент: в 2017 году пик активности Персеид приходится на выходные, поэтому смотреть на небо можно, не жалея времени.

Не подведёт и погода: синоптики обещают безоблачное небо в ночь на воскресенье, 13 августа.

За звездопадом всегда лучше смотреть вдали от населенных пунктов, и уж тем более от города-миллионника, и дорог: чтобы свет фонарей, окон домов или фар машин не «засвечивали» небо.