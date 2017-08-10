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15:23 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцы увидят в выходные самый яркий звездопад года

Пик активности Персеид-2017 ожидается в ночь на 13 августа.

Самый мощный метеорный поток года воронежцы смогут увидеть в ночь на воскресенье, 13 августа. Именно на эту дату выпадет пик активности Персеид, сообщается на воронежском астрофоруме.

Правда, в 2017 году следить за метеорным потоком будет не так удобно, как в предыдущие годы. Наличие практически полной Луны будет «засвечивать» небо, поэтому неяркие метеоры могут остаться незамеченными. Но есть и приятный момент: в 2017 году пик активности Персеид приходится на выходные, поэтому смотреть на небо можно, не жалея времени.

Не подведёт и погода: синоптики обещают безоблачное небо в ночь на воскресенье, 13 августа.

За звездопадом всегда лучше смотреть вдали от населенных пунктов, и уж тем более от города-миллионника, и дорог: чтобы свет фонарей, окон домов или фар машин не «засвечивали» небо.

Персеиды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Это один из крупнейших метеорных дождей года. Поток проявляет активность с 17 июля по 24 августа, максимум приходится обычно в ночь с 12 на 13 августа.

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