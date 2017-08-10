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17:13 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Четвёртый класс пожароопасности лесов введён в Нижегородской области с 10 по 15 августа

Четвёртый класс пожароопасности лесов и торфяников введён в ряде районов Нижегородской области с 10 по 15 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в период с 10 по 15 августа увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Сообщается, что при наступлении IV-V класса пожарной опасности посещение лесов запрещено ГУ МЧС России напоминает, что с 28 апреля 2017 года на территории Нижегородской области действует особый противопожарный режим.

«Под запретом разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ. Строго запрещено использование любых приспособлений (мангалов, жаровень и барбекю) на землях лесного фонда, сельхозназначения и прилегающих к ним участках», — отмечается в пресс-релизе.

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