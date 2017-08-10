Четвёртый класс пожароопасности лесов введён в Нижегородской области с 10 по 15 августа
Четвёртый класс пожароопасности лесов и торфяников введён в ряде районов Нижегородской области с 10 по 15 августа 2017 года. Об этом сообщает
Четвёртый класс пожароопасности лесов и торфяников введён в ряде районов Нижегородской области с 10 по 15 августа 2017 года. Об этом сообщает
Согласно информации, в период с 10 по 15 августа увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.
Сообщается, что при наступлении
«Под запретом разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ. Строго запрещено использование любых приспособлений (мангалов, жаровень и барбекю) на землях лесного фонда, сельхозназначения и прилегающих к ним участках», — отмечается в