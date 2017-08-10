Четвёртый класс пожароопасности лесов введён в Нижегородской области с 10 по 15 августа

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в период с 10 по 15 августа увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Сообщается, что при наступлении IV-V класса пожарной опасности посещение лесов запрещено ГУ МЧС России напоминает, что с 28 апреля 2017 года на территории Нижегородской области действует особый противопожарный режим.