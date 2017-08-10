Ни разу не летавшая на самолете девушка стала пилотом
Индианка Энни Дивья (Anny Divya) стала пилотом авиакомпании Air India, хотя сама ранее никогда не летала на лайнерах в качестве пассажира.
Индианка Энни Дивья (Anny Divya) стала пилотом авиакомпании Air India, хотя сама ранее никогда не летала на лайнерах в качестве пассажира.
На историю жизни 30-летней женщины обратила внимание газета Daily Mail.
Дивья пояснила, что ее семья была слишком бедна, поэтому они не могли позволить себе путешествия в самолетах. Теперь она оказалась самой молодой
По словам Дивьи, она с детства мечтала летать. Осуществиться ее желанию помогли родители. В 17 лет индианка начала посещать летную школу и учить английский.
Ей удалось получить стипендию и завершить обучение через два года. В 19 лет ее взяли на работу в Air India. Тогда индианка впервые в жизни вступила на борт самолета.
К настоящему моменту Дивья уже порядка 11 лет работает пилотом индийской авиакомпании. В июле стало известно, что она стала командиром Boeing 777. В настоящее время Дивья летает от 70 до 80 часов в месяц.