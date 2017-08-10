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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Ни разу не летавшая на самолете девушка стала пилотом

Индианка Энни Дивья (Anny Divya) стала пилотом авиакомпании Air India, хотя сама ранее никогда не летала на лайнерах в качестве пассажира.

На историю жизни 30-летней женщины обратила внимание газета Daily Mail.

Дивья пояснила, что ее семья была слишком бедна, поэтому они не могли позволить себе путешествия в самолетах. Теперь она оказалась самой молодой женщиной-командиром Boeing 777, одного из самых больших пассажирских лайнеров в мире.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Дивьи, она с детства мечтала летать. Осуществиться ее желанию помогли родители. В 17 лет индианка начала посещать летную школу и учить английский.

Ей удалось получить стипендию и завершить обучение через два года. В 19 лет ее взяли на работу в Air India. Тогда индианка впервые в жизни вступила на борт самолета.

К настоящему моменту Дивья уже порядка 11 лет работает пилотом индийской авиакомпании. В июле стало известно, что она стала командиром Boeing 777. В настоящее время Дивья летает от 70 до 80 часов в месяц.

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