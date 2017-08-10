Пытавшийся прогнать ос канадец поджег собственный дом
Житель канадского города
Житель канадского города
Владелец дома пытался придумать способ разобраться с насекомыми. В это время его отец решил налить в гнездо бензин, после чего поджег его. Огонь быстро распространился по внешней стене и достиг подвала.
Приехавшим по вызову пожарным пришлось удалить значительную часть облицовки дома и проломить стену. Огонь быстро потушили, и он не причинил зданию значительного вреда. Как отмечается, никто не пострадал: обошлось без ожогов и осиных укусов.
По словам Джона Капланиса (John Kaplanis), возглавляющего пожарную охрану округа
В 2003 году сообщалось, что житель Цюриха сжег три квартиры, пытаясь уничтожить осиное гнездо на крыше дома.