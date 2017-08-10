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15:30 (мск), источник: Интерфакс

Ночные и утренние заморозки ожидаются в Свердловской области

Екатеринбург. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Синоптики в Свердловской области прогнозируют заморозки на поверхности почвы до 0 и минус 2 градусов в ближайшие дни ночью и утром, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в четверг.

«Экстренное предупреждение с рекомендациями по проведению превентивных мероприятий направлено в муниципальные образования, министерства и ведомства», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют гражданам принять меры по защите садовых насаждений и огородных культур, а также напоминают о соблюдении правил безопасности при использовании печного и газового отопления, электробытовых приборов.

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