Ночные и утренние заморозки ожидаются в Свердловской области
Екатеринбург. 10 августа.
Екатеринбург. 10 августа.
«Экстренное предупреждение с рекомендациями по проведению превентивных мероприятий направлено в муниципальные образования, министерства и ведомства», — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют гражданам принять меры по защите садовых насаждений и огородных культур, а также напоминают о соблюдении правил безопасности при использовании печного и газового отопления, электробытовых приборов.