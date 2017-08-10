Ночные и утренние заморозки ожидаются в Свердловской области

Екатеринбург. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Синоптики в Свердловской области прогнозируют заморозки на поверхности почвы до 0 и минус 2 градусов в ближайшие дни ночью и утром, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в четверг.