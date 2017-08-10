На следующей неделе некоторые районы Ростова останутся без света
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Так, света не будет в домах по ул. Белорусская 37−61, 2−80, ул. Киргизская 31−37, 38−48, пер. Хибинский 65−91, 66−90, пер. Кубанский 69−115, 68−108, пер. Манычский 33−91, 36−92, пер. Сальский 33−101, 44−82, пер. Медведецкий 47−71, 48−66, пер. Хопёрский 39−41, 44−48, пер. Донецкий 39−69, 66−96, пер. Игарский 63−83, 66−84, пер. Днепровский 63−79, 64−78, ул. Владиленская 1−55, 2−38, ул. Кржижановского 1−41, 2−56, ул. Герцена 13−61, пер. Бакинский 1−9, пер. Норильский 1−7, 2−8 и пер. Рацонализаторский 1−31, 2−24.