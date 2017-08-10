Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
"На завтраке торговал девицами": Чайковская об отдыхе Листермана
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Первый мэр Петербурга Собчак родился 80 лет назадВ ночь с 19 на 20 февраля 2000 года умер Анатолий Собчак. Яркий и харизматичный политик, чья карьера в одночасье обернулась крахом
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует с мужем у океана
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
CМИ: Саакашвили рассказал, как НАТО оценивает силы Москвы
“Правый сектор” к ДНР: Закусывайте, когда пьете
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Отпуск с дымком
16:13 (мск), источник: АиФ Казань

В Казанском кремле поженилась первая пара

Первая пара зарегистрировала брак на территории музея-заповедника «Казанский кремль», сообщила корреспонденту «АиФ-Казань» руководитель выставочного зала «Манеж» Диляра Музафарова.

Источник: Аргументы и факты

Молодожены поженились за Благовещенским собором, где открывается красивый вид на Дворец земледельцев и Кремлевскую набережную. По количеству гостей жениха и невесту не ограничивали, так как площадь может вместить более 60 человек. Территорию, где проходила свадебная церемония, огородили на час — больше времени сотрудники музея не могли уделить молодоженам из-за гостей музея.

«Супруги остались довольны, к счастью, с погодой им тоже повезло», — говорит Диляра Музафарова.

На фоне празднования 100-летия образования органов ЗАГС и подготовки музейного проекта «История семьи — история республики» этим летом родилась идея проводить церемонии бракосочетания на территории Казанского кремля. Пожениться в музее-заповеднике может любой желающий. Для этого надо сначала обратиться в ЗАГС, согласовать время с регистратором, а затем обратиться в музей-заповедник «Казанский кремль». Место для проведения церемонии каждая пара выбирает на свое усмотрение, за советом можно обратиться в музей. В день регистрации брака выбранную территорию огородят на час от посторонних лиц. К слову, услуга пожениться в музее платная — 10 тысяч рублей (цена в дальнейшем может измениться). Проводить церемонии бракосочетания в Казанском кремле планируют на постоянной основе, в любое время года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Любят ли вас деньги? Тест
Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
МЧС направило спасателей на помощь застрявшему в устье реки киту
Минкультуры выдало фильму «Матильда» прокатное удостоверение
Суд приговорил журналиста РБК Соколова к 3,5 годам колонии
Спорт
Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита» Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой Радиоведущая и ее молодой муж собираются в ближайшем будущем усыновить ребенка из детского дома.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь