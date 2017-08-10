В Казанском кремле поженилась первая пара
Первая пара зарегистрировала брак на территории
Первая пара зарегистрировала брак на территории
Молодожены поженились за Благовещенским собором, где открывается красивый вид на Дворец земледельцев и Кремлевскую набережную. По количеству гостей жениха и невесту не ограничивали, так как площадь может вместить более 60 человек. Территорию, где проходила свадебная церемония, огородили на час — больше времени сотрудники музея не могли уделить молодоженам
«Супруги остались довольны, к счастью, с погодой им тоже повезло», — говорит Диляра Музафарова.
На фоне празднования 100-летия образования органов ЗАГС и подготовки музейного проекта «История семьи — история республики» этим летом родилась идея проводить церемонии бракосочетания на территории Казанского кремля. Пожениться в