В Казанском кремле поженилась первая пара

Молодожены поженились за Благовещенским собором, где открывается красивый вид на Дворец земледельцев и Кремлевскую набережную. По количеству гостей жениха и невесту не ограничивали, так как площадь может вместить более 60 человек. Территорию, где проходила свадебная церемония, огородили на час — больше времени сотрудники музея не могли уделить молодоженам из-за гостей музея.

На фоне празднования 100-летия образования органов ЗАГС и подготовки музейного проекта «История семьи — история республики» этим летом родилась идея проводить церемонии бракосочетания на территории Казанского кремля. Пожениться в музее-заповеднике может любой желающий. Для этого надо сначала обратиться в ЗАГС, согласовать время с регистратором, а затем обратиться в музей-заповедник «Казанский кремль». Место для проведения церемонии каждая пара выбирает на свое усмотрение, за советом можно обратиться в музей. В день регистрации брака выбранную территорию огородят на час от посторонних лиц. К слову, услуга пожениться в музее платная — 10 тысяч рублей (цена в дальнейшем может измениться). Проводить церемонии бракосочетания в Казанском кремле планируют на постоянной основе, в любое время года.