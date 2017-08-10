В Башкирии прогнозируется похолодание
УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На территории Башкортостана в пятницу, 11 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Днем по
УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На территории Башкортостана в пятницу, 11 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Днем по
Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС со ссылкой на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Спасатели предупреждают водителей об утреннем тумане с видимостью 500−1000 метров на автодорогах.