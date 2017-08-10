В Башкирии прогнозируется похолодание

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На территории Башкортостана в пятницу, 11 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Днем по северо-западу пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 3−8 м/с, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит +6, +11 градусов, в северных и горных районах до +1, днем 20−25.