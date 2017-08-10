В Казани представят «Гарри Поттера» на татарском языке

Источник: Город Казань.KZN.RU

Презентация «Гарри Поттера» на татарском языке запланирована на 19 августа на дизайн-ярмарке «Сенной базар» в Казани.

По словам Айдара Шайхина, перевод первого тома эпопеи «Гарри Поттер и философский камень» («Һарри Поттер һәм фәлсәфәче ташы») будет опубликован в бесплатном доступе на сайте potter.tatar, который он создал 31 июля 2016 года. Именно 31 июля — день рождения писательницы Джоан Роулинг и ее литературного героя Гарри Поттера. Кстати, на этом сайте уже можно ознакомиться с татарским переводом 8-й книги эпопеи о волшебнике, которая вышла в свет в конце прошлого года. Отрывки из переведенной книги даже использовались на уроках татарского языка в некоторых школах Казани.

Татарский язык — 80-й язык, на который переведена «поттериана». Правда, пока переводы приходится выкладывать в интернете — длительные переговоры о приобретении лицензии на перевод бестселлеров с участием Татарского книжного издательства пока не увенчались успехом. Айдар Шайхин рассказал, что работа над переводом 1-й книги о Гарри Поттере шла с декабря 2016 года по нынешнее лето. В работе были задействованы волонтеры — преимущественно студенты КФУ, а также школьные учителя татарского языка. Для отбора волонтеров-переводчиков в интернете был брошен клич, в итоге отобрали самых подготовленных и профессионально подкованных.