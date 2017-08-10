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16:36 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани представят «Гарри Поттера» на татарском языке

(Город Казань KZN.RU, 10 августа). Группа из 13 переводчиков-волонтеров во главе со студентом 3-го курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ по специальности «религиоведение», редактором научно-популярного ресурса «Гыйлем» Айдаром Шайхиным завершила работу над переводом на татарский язык первого тома всемирно известной серии романов о Гарри Поттере автора Джоан Роулинг.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Презентация «Гарри Поттера» на татарском языке запланирована на 19 августа на дизайн-ярмарке «Сенной базар» в Казани.

По словам Айдара Шайхина, перевод первого тома эпопеи «Гарри Поттер и философский камень» («Һарри Поттер һәм фәлсәфәче ташы») будет опубликован в бесплатном доступе на сайте potter.tatar, который он создал 31 июля 2016 года. Именно 31 июля — день рождения писательницы Джоан Роулинг и ее литературного героя Гарри Поттера. Кстати, на этом сайте уже можно ознакомиться с татарским переводом 8-й книги эпопеи о волшебнике, которая вышла в свет в конце прошлого года. Отрывки из переведенной книги даже использовались на уроках татарского языка в некоторых школах Казани.

Татарский язык — 80-й язык, на который переведена «поттериана». Правда, пока переводы приходится выкладывать в интернете — длительные переговоры о приобретении лицензии на перевод бестселлеров с участием Татарского книжного издательства пока не увенчались успехом. Айдар Шайхин рассказал, что работа над переводом 1-й книги о Гарри Поттере шла с декабря 2016 года по нынешнее лето. В работе были задействованы волонтеры — преимущественно студенты КФУ, а также школьные учителя татарского языка. Для отбора волонтеров-переводчиков в интернете был брошен клич, в итоге отобрали самых подготовленных и профессионально подкованных.

По словам собеседника, в дальнейшем он не исключает возможности перевода на татарский язык других томов книг о Гарри Поттере — есть желание перевести на татарский всю серию (8 книг). А пока на татароязычной версии сайта «Радио Свобода» в постоянной рубрике Айдара Шайхина можно ознакомиться с переводами отрывков на татарский язык шедевров мировой литературы — Оруэлла, Толкина и других авторов, сообщает пресс-служба КФУ.

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