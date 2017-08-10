В Казани представят «Гарри Поттера» на татарском языке
(Город Казань KZN.RU, 10 августа). Группа из 13
(Город Казань KZN.RU, 10 августа). Группа из 13
Презентация «Гарри Поттера» на татарском языке запланирована на 19 августа на
По словам Айдара Шайхина, перевод первого тома эпопеи «Гарри Поттер и философский камень» («Һарри Поттер һәм фәлсәфәче ташы») будет опубликован в бесплатном доступе на сайте potter.tatar, который он создал 31 июля 2016 года. Именно 31 июля — день рождения писательницы Джоан Роулинг и ее литературного героя Гарри Поттера. Кстати, на этом сайте уже можно ознакомиться с татарским переводом 8-й книги эпопеи о волшебнике, которая вышла в свет в конце прошлого года. Отрывки из переведенной книги даже использовались на уроках татарского языка в некоторых школах Казани.
Татарский язык — 80-й язык, на который переведена «поттериана». Правда, пока переводы приходится выкладывать в интернете — длительные переговоры о приобретении лицензии на перевод бестселлеров с участием Татарского книжного издательства пока не увенчались успехом. Айдар Шайхин рассказал, что работа над переводом 1-й книги о Гарри Поттере шла с декабря 2016 года по нынешнее лето. В работе были задействованы волонтеры — преимущественно студенты КФУ, а также школьные учителя татарского языка. Для отбора
По словам собеседника, в дальнейшем он не исключает возможности перевода на татарский язык других томов книг о Гарри Поттере — есть желание перевести на татарский всю серию (8 книг). А пока на татароязычной версии сайта «Радио Свобода» в постоянной рубрике Айдара Шайхина можно ознакомиться с переводами отрывков на татарский язык шедевров мировой литературы — Оруэлла, Толкина и других авторов, сообщает