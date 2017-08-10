В Воронеже шесть школ и одна гимназия вскоре откажутся от обучения в две смены

Источник: РИА "Новости"

В четверг, 10 августа 2017 года, в мэрии Воронеже градоначальник Александр Гусев провел совещание, которое было посвящено вопросу ликвидации второй смены в учебных заведениях столицы Черноземья. Участие в мероприятии приняли исполняющий обязанности руководителя управления строительной политики Владимир Пешков и Любовь Кулакова — глава управления образования и молодежной политики.

По данным Любови Кулаковой, в 2017 году в рамках реализации программы «Содействие созданию в субъектах России новых мест в общеобразовательных организациях на 2016−2025 годы» выделят средства шести воронежским школам (№№ 12, 13, 43, 83 и 94) и гимназии имени Ивана Бунина.

«На проведение капремонта и приобретение оборудования выделено 60 млн рублей, — отметила чиновница. — На сегодняшний день подготовлено проектно-сметная документация. Она прошла процедуру госэкспертизы, заключены контракты. Основные работы начнутся в учреждениях в ближайшее время».

Завершение работ в указанных школах и гимназии запланировано на ноябрь 2017-го. При этом работы по капремонту, которые могли бы помешать учебному процессу, завершат до 1 сентября. Помещения, где продолжат реконструкцию, изолируют от детей. Их даже обустроят отдельным входом.

На вопрос мэра Александра Гусева, нет ли срыва сроков работ, Любовь Кулакова сообщила, что всё идет по графику. Градоначальник поручил строительному блоку взять под контроль работу с подрядчиками.