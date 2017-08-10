Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Суд вынес решение по пропавшим 22 млн руб., собранных для Фриске
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Первый мэр Петербурга Собчак родился 80 лет назадВ ночь с 19 на 20 февраля 2000 года умер Анатолий Собчак: политик, чья карьера в одночасье обернулась крахом
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует с мужем у океана
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Галкин раздраженно заговорил об уходе Малахова с Первого - СМИ
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Перестрелка в здании Мособлсуда
17:07 (мск), источник: Tengrinews

Таксист из Астаны похвастался рекордной выручкой

Таксист из Астаны похвастался рекордной выручкой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Источник: Tengrinews

Аскар Накишев работает в системе службы Единого такси Astana Taxi более двух лет. По его словам, проведение выставки EXPO-2017 привлекло в Астану большое количество туристов, что, в свою очередь, способствовало резкому спросу на услуги такси.

«Прошлым летом у меня не было столько клиентов, обычно летом все в отпуска уезжают, в городе затишье. А сейчас я смог заработать 30 тысяч тенге за 16 часов работы. Это пик моего заработка в такси», — сообщил водитель.

Водитель такси также отметил, что возросло количество иностранных клиентов. «В день одного-двоих точно вожу, один раз даже пятерых подвез. Английский, конечно, не знаю, но нам в этом деле помогает сервис Friendly Taxi», — признается мужчина.

Напомним, что в Астане впервые в рамках инвестиционного проекта запущена Единая служба Astana Taxi. Проект направлен на обеспечение безопасности, жизнедеятельности жителей и гостей столицы за счет увеличения легальных автоперевозчиков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Депутат Маслихата Алматы стал жертвой &quot;дерзкой&quot; кражи колес авто в ЖК &quot;Нурлы Тау&quot;
Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Поклонская обвинила Минкульт в экстремизме из-за «Матильды»
МЧС направляет вертолет на помощь застрявшему в устье реки киту
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
Суд приговорил журналиста РБК Соколова к 3,5 годам колонии
Спорт
Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита» Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве не смогут достроить треть проблемных новостроек
Прокуратура выявила многомиллионные махинации коммунальщиков
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь