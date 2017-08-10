Таксист из Астаны похвастался рекордной выручкой
Таксист из Астаны похвастался рекордной выручкой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
Таксист из Астаны похвастался рекордной выручкой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
Аскар Накишев работает в системе службы Единого такси Astana Taxi более двух лет. По его словам, проведение выставки EXPO-2017 привлекло в Астану большое количество туристов, что, в свою очередь, способствовало резкому спросу на услуги такси.
«Прошлым летом у меня не было столько клиентов, обычно летом все в отпуска уезжают, в городе затишье. А сейчас я смог заработать 30 тысяч тенге за 16 часов работы. Это пик моего заработка в такси», — сообщил водитель.
Водитель такси также отметил, что возросло количество иностранных клиентов. «В день
Напомним, что в Астане впервые в рамках инвестиционного проекта запущена Единая служба Astana Taxi. Проект направлен на обеспечение безопасности, жизнедеятельности жителей и гостей столицы за счет увеличения легальных автоперевозчиков.