Таксист из Астаны похвастался рекордной выручкой

Источник: Tengrinews

Аскар Накишев работает в системе службы Единого такси Astana Taxi более двух лет. По его словам, проведение выставки EXPO-2017 привлекло в Астану большое количество туристов, что, в свою очередь, способствовало резкому спросу на услуги такси.

«Прошлым летом у меня не было столько клиентов, обычно летом все в отпуска уезжают, в городе затишье. А сейчас я смог заработать 30 тысяч тенге за 16 часов работы. Это пик моего заработка в такси», — сообщил водитель.

Водитель такси также отметил, что возросло количество иностранных клиентов. «В день одного-двоих точно вожу, один раз даже пятерых подвез. Английский, конечно, не знаю, но нам в этом деле помогает сервис Friendly Taxi», — признается мужчина.