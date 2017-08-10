Спортсмена года выбрали в Екатеринбурге

Лучшими, решением жителей города и жюри, были названы гимнаст Давид Белявский, биатлонист Антон Шипулин, гимнастка Анастасия Татарева и паратриатлонист Денис Кунгурцев. Все они сейчас находятся на сборах. Лучших определили и среди молодых спортсменов. Одним из лауреатов стала Наталья Поспелова. Она занималась спринтом, но 6 лет назад сменила бег на метание молота. И уже добилась значительных результатов.

«На первенстве России по молодёжи, на летнем чемпионате, я заняла второе место. Первое — на зимнем. На взрослом я стала третьей. У меня такой вид спорта, что соперницы очень сильные и было не очень легко бороться», — поделилась кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике Наталья Поспелова.