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16:39 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми отметят День физкультурника

Спортивный праздник пройдет 10 августа в саду Миндовского.

Источник: Вести - Пермь

К участию приглашаются детские и подростковые команды, сборные предприятий, организаций, образовательных учреждений, ветеранские команды, а также все любители активного образа жизни. Представители команд будут соревноваться в таких видах как динамометре, прыжки в длину с места, командные лыжи, встречная эстафета. В личном зачете все желающие смогут побороться за победу в спортивном ориентировании «Лабиринт». Регистрация участников соревнований начнется в 17:00. Торжественное открытие праздника состоится в 18:00.

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