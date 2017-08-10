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16:26 (мск), источник: РИА Новости

На юбилейный сезон джаза в Коктебеле прибыли тонны звука и света

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Два десятка тонн светового оборудования и звука прибыли в крымский Коктебель, который уже 18 августа примет участников и гостей международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party.

Источник: РИА "Новости"

Груз предназначен для двух сцен, на которых в период с 18 по 20 августа 2017 года выступят знаменитые джазмены и юные джазовые исполнители из России, США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран мира.

Для оформления главной сцены XV сезона джаза в Коктебеле, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу этого самобытного джазового фестиваля на открытом воздухе.

С подробной информацией о фестивале Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте. Официальный хэштег фестиваля — #KJP2017.

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК «Красный Квадрат».

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы «Россия сегодня» телеканалов «Россия 1», «Россия-Культура» и «Россия 24», радио JAZZ 89.1 FM, радио «Маяк», радио «Культура», радиостанции «Вести FM», Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания «Смоленские Бриллианты».

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