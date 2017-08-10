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17:04 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре идет ремонт Куйбышевского откоса и Вилоновского склона

Ремонт Куйбышевского откоса и Вилоновского склона планируется завершить до конца августа.

В Самаре продолжаются работы по ремонту Куйбышевского откоса и Вилоновского склона (в границах улиц Шостаковича и Вилоновской), сообщает администрация областного центра.

В настоящее время здесь завершено устройство системы автоматического полива, близятся к завершению работы по установке георешеток и придорожных плит. Завершающий этап работ — это укладка рулонного газона.

Подготовительные работы по ремонту этого участка стартовали в конце прошлого года, а основные ведутся с апреля 2017 года.

По словам представителя МП «Спецремстойзеленхоз» — ремонт склона и откоса — процесс трудоемкий, из-за уклона большую часть работ специалисты выполняют вручную. Сначала рабочие снимают грунт — это около 20 см, потом приступают к работам по устройству систем автополива, установке георешеток, их армированию и засыпке черноземом.

Раньше автополива на этом участке не было, и рабочие были вынуждены каждое утро вручную подключать шланги и разбрызгиватели. Сейчас система автополива будет действовать на всем протяжении Куйбышевского откоса и Вилоновского склона и охватывать всю территорию — ее протяженность составит около 1,7 км.

Вместо опалубки, которая за долгие годы эксплуатация пришла в негодность, на Куйбышевском откосе и Вилоновском склоне устанавливают георешетки, они укрепят склон и не допустят схода грунта.

После завершения подготовительных работ тут будет уложен рулонный газон площадью почти 5 000 квадратных метров.

Работы по ремонту Куйбышевского откоса и Вилоновского склона планируется завершить до 31 августа этого года.

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