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17:08 (мск), источник: Pro Город Самара

Новокуйбышевскую гимназию № 1 украсили граффити с лицами Пушкина, Эйнштейна и Гагарина

Учебное заведение преобразилось благодаря искусству стритарта.

Источник: Pro Город Самара

В ноябре 2017 года Гимназия № 1 отпразднует юбилей 35 лет. Сначала руководство школы планировало просто заштукатурить фасад здания и снизу сделать надписи «Новокуйбышевск 65» и «Гимназия 35». Для нанесения рисунка руководство учебного заведения пригласило своих выпускников, которые во время учебы по своей инициативе украсили спортзал. Молодые люди с радостью откликнулись на предложение.

Работа предстояла непростая. Как рассказала порталу ProGorodNsk.Ru директор гимназии Лариса Слепцова, художники работали и в жару при 34 градусах, и ночью при свете фонариков. Зато теперь изношенный фасад приобрел интересный вид: юбилейные надписи, портреты писателей-классиков, космонавтов, а на входе красуется портрет Эйнштейна. И это еще часть работы.

Местные жители оценили новый вид гимназии:

— Стало приятно смотреть на здание, когда прогуливаешься мимо. Очень красиво. Вообще, идея украшать город граффити хорошая. Здания начинают выглядеть интереснее.

Примерно около пяти лет назад молодые люди, украсившие школу, были еще учениками. Тогда ребята сами предложили руководству украсить малый спортзал. Там они изобразили мультипликационных героев, которые остались до сих пор.

Не смотря на всю эту красоту, гимназия на протяжении многих лет нуждается в хорошем ремонте. И тех мер, которые принимает руководство на долго не хватит, чтобы скрыть все то, что скрывается за краской.

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