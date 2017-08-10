В Симферополе на два дня отключат светофоры
Работать они не будут с 8.00 до 16.00.
Работать они не будут с 8.00 до 16.00.
В Симферополе 11 и 17 августа отключат светофоры. Ограничения ожидаются в связи с проведением ремонтных работ на линиях электропередач.
— 11 августа отключение светофорных объектов возможно на пересечении улиц Киевской и Шмидта, 17 августа — на пересечении улиц Беспалова и Мира 17 августа, — сообщает ОГИБДД УМВД России по Симферополю.
Светофоры не будут работать с 8.00 до 16.00.
— Рекомендуем гостям и жителям крымской столицы в эти дни заранее планировать маршрут движения, с учетом объезда нерегулируемых перекрестков на период проведения ремонтных работ, во избежание пробок, — говорят в ГИБДД.