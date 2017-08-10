В Симферополе на два дня отключат светофоры

В Симферополе 11 и 17 августа отключат светофоры. Ограничения ожидаются в связи с проведением ремонтных работ на линиях электропередач.

— 11 августа отключение светофорных объектов возможно на пересечении улиц Киевской и Шмидта, 17 августа — на пересечении улиц Беспалова и Мира 17 августа, — сообщает ОГИБДД УМВД России по Симферополю.

Светофоры не будут работать с 8.00 до 16.00.