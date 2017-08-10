Ванкувер — город, где наркоманам разрешают принимать наркотики

Источник: AFP 2017

Сегодня в ванкуверском районе Ист-Сайд — день выплаты социальных пособий, и у большинства обитателей этих мест настроение хорошее. Получив деньги, люди стекаются к уличному рынку, где можно купить все что угодно — от пиратских DVD до мелких ручных поделок.

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Купля-продажа, однако, идет отнюдь не только на рынке. А в любом месте, где процветает наркоторговля, вместе с ней процветают и передозировки.

«Каждый день, приходя на работу, я узнаю об очередной смерти, — говорит управляющая рынком Сара Блит. — Это ужасно».

Героин — ужасная, но неотъемлемая и непреходящая часть жизни Ист-Сайда. В 1990-е годы использование общих игл среди употребляющих наркотики в городе привело, по словам специалиста по СПИДу доктора Томаса Керра, к самой значительной вспышке эпидемии ВИЧ за пределами Африки.

Эпидемия вынудила власти открыть первый в Северной Америке пункт по контролируемому приему наркотиков, получивший название Insite. Теперь Insite стал лабораторией по экспериментальному апробированию новых методов лечения наркозависимости.

Эпицентр

Insite расположен прямо напротив рынка, и с момента открытия в 2003 году клиника успела стать неотъемлемой частью центра Ванкувера.

Здесь все сверкает чистотой, обстановка как в современной больнице — полная противоположность грязным подворотням, где собираются наркоманы. Только в июне 2017 года сюда за дозами пришли свыше 10 тысяч человек. За 14 лет на территории Insite или любого другого контролируемого пункта для приема препаратов в Ванкувере от передозировки умер только один человек.

Наш центр дает возможность почувствовать достойное отношение к себе людям, по большей части лишенным такого отношения в повседневной жизни. Крис Бюхнер Основатель Insite

В начале своей карьеры он был активистом по борьбе с ВИЧ в Монреале, а директором Insite стал для того, чтобы «употребление наркотиков стало восприниматься не как преступление или моральный крах, а как медицинская и социальная проблема».

Пациентам клиники разрешается употреблять свои собственные наркотики под наблюдением врача или медсестры. Insite помогает подключить потребителей наркотиков к другим социальным услугам, таким как помощь с жильем и с лечением психических заболеваний. Здесь также предоставляют услуги по детоксикации, которые могут помочь людям навсегда покончить с наркотиками.

Источник: Reuters

Многочисленные статьи в специализированных журналах British Medical Journal и Lancet подтверждают утверждения Insite о том, что подобные методы способствуют лечению болезни, снижают количество правонарушений и реально помогают людям навсегда избавиться от наркозависимости.

Благодаря этим исследованиям подобными пунктами заинтересовались и власти других городов в Северной Америке. На сегодняшний день министерство здравоохранения Канады лицензировало 16 клиник для контролируемого приема наркотиков по всей стране. В соседнем американском Сиэтле также надеются открыть подобный пункт.

Insite обвиняют в том, что клиника отказывается от борьбы с наркозависимостью, от попыток вылечить наркоманов.

Нынешний директор центра Марк Лисишин убежден в обратном.

«Мы помогаем тем, кто нуждается в помощи, помогаем им выжить и перейти к лечению или детоксикации», — говорит он.

«Площадка 62»

Распространение смертельного опиоида фентанил, в 50−100 раз превосходящего по силе воздействия героин, превратило контролируемое употребление из медицинского эксперимента в необходимость.

Источник: AP 2017

Самый сильный удар пришелся по Ванкуверу. По оценкам, в 2017 году здесь ожидается 430 смертей от передозировки — почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Блит вспоминает, как все начало меняться к началу 2016 году. Хотя передозировки в этих местах всегда были проблемой, в какой-то момент, по ее словам, новые трупы находили чуть ли не каждое утро.

Блит научилась вводить налоксон — противоядие от передозировки опиоидами — еще когда работала в приюте для бездомных в этом районе. Вскоре она обратила внимание, что заходить в Insite за новой порцией налоксоновых наборов ей приходится каждый день.

Осенью 2016 года она и группа добровольцев создали «Общество по профилактике передозировки» — по сути дела, это место, в котором специалисты могут контролировать употребление наркотиков наркоманами с целью их излечения. Место это получило название «Площадка 62». Она учила людей пользоваться налоксоном, а также начала краудфандинговую кампанию по сбору средств для помощи наркозависимым в приобретении налоксоновых наборов.

Источник: Русская служба Би-би-си

В отличие от Insite, на который, по специальному распоряжению правительства, не распространяется действие закона о наркотиках, «Площадка 62» поначалу существовала на свой страх и риск. До Рождества 2016 года, когда департамент здравоохранения Ванкувера наконец-то предоставил ей лицензию, полиция просто закрывала на их деятельность глаза.

«Мы решили: будь что будет, но мы свою работу не прекратим, — рассказывает Блит. — А тех, кто скажет, что мы на это не имеем права, мы просто пошлем. Мы спасаем жизни людей».

«Общество по профилактике передозировки» располагается в трейлерах и палатках. Большинство добровольцев живут в этом районе и либо сами потребляют наркотики, либо от наркозависимости страдает кто-то из их близких.

Блит говорит, что для многих задача спасти жизнь другому помогает и самим оставаться «чистыми».

«Это придает им силы», — говорит она.

Робин Макинтош, чей брат умер от передозировки в 1993 году, говорит, что работа добровольцем придала ее жизни новый смысл. Счет жизней, которые она спасла, идет на сотни.

«Это мое детище», — говорит она.

На перепутье

Совсем недалеко от «Площадки 62» находится один из самых строго охраняемых складов героина в городе. Но это не логово наркодилеров. Это клиника Providence Crosstown — единственное медицинское учреждение в Канаде, где наркозависимые могут по рецепту получать героин.

Хотя диацетилморфин — чистый героин — выписывают некоторые врачи в Британии и в некоторых других странах Европы, Crosstown — единственное место в Северной Америке, где наркоманы получают помощь, когда им срочно нужна доза. Программа была запущена в 2009 году и работает на полную мощность — 130 пациентов.

Источник: Русская служба Би-би-си

Один из них — Рассел Купер. Огромный парень в кожаной жилетке, он похож на героя телесериала «Сыны анархии». Своим тихим голосом он говорит, что прекрасно понимает тех, кто высказывается против подобных методов лечения.

«Я их не обвиняю. Почему их налоги должны расходоваться на усладу наркоманам? — говорит он после принятия утренней дозы. — Единственное, что я могу им на это сказать: зависимость — это страшная вещь».

Рассел принимает наркотики вот уже 30 лет, после того как впервые попробовал героин в тюрьме.

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Сначала ему понравилось. Но когда действие наркотика закончилось, его стало трясти, он весь покрылся потом и думать мог только об одном — где бы добыть новую дозу.

Выйдя из тюрьмы, он стал торговать наркотиками — другого способа добыть деньги для поддержки своей зависимости у него не было. Много раз пробовал лечиться метадоном, иногда ему по году или даже два удавалось обходиться без наркотиков. Но зависимость всегда возвращалась.

«Метадон как бы накрывает тебя одеялом, но рано или поздно ты все равно замерзаешь», — говорит он.

По словам главного врача клиники Crosstown Скотта Макдональда, Рассел Купер — идеальный кандидат для такой программы. Героин по рецепту — последняя надежда для тех, кто много раз безрезультатно пытался отказаться от наркотика, говорит он.

Как и Insite, Crosstown также связывает наркозависимых с различными социальными услугами в городе. Именно в этом, как считает Макдональд, и состоит его функция. При контролируемом употреблении люди получают возможность не умереть от передозировки и шанс перестать употреблять наркотики вообще.

Рассел Купер убежден, что программа спасла ему жизнь.

Он выбрался из приюта для бездомных и живет теперь в своей квартире. Время от времени он работает, а также добровольцем приходит в школы, где рассказывает детям об опасности опиоидов.

«Лучше не придумаешь. Я никогда не думал, что доживу до такого дня», — говорит он.

Больше всего, однако, он хочет восстановить контакт со своим 12-летним сыном: «Отвечать на его вопросы становится все труднее и труднее. Его мать говорит мне, что лучше всего — быть честным».

Мост в никуда?

Несмотря на немалое число программ по борьбе с зависимостью в Ванкувере, рост смертей от фентанила означает, что медикам все время приходится догонять.

«Иногда кажется, что идешь по мосту в никуда», — говорит Бюхнер.

Источник: Reuters

Сейчас он работает в центре Fraser Health в пригороде Ванкувера и считает, что применявшиеся в Insite программы здесь могут оказаться далеко не столь эффективны: «В центре города все передозировки сосредоточены в одном квартале, здесь же они сильно разбросаны».

Большая часть смертей от передозировки происходит, когда человек принимает наркотик у себя дома в одиночку. Поэтому так важно, чтобы в этот момент он находился под наблюдением.

Fraser Health отправляет специалистов в места, где в прошлом были случаи передозировки, раздает наборы с наксолоном и осуществляет наблюдение за употреблением в домах наркозависимых.

Однако правительство, считает он, должно вкладывать больше средств в предоставление жилья, медицинского обслуживания и образования, чтобы у людей изначально не появлялась тяга к наркотикам.

Доктор Лисишин тоже согласен с тем, что число передозировок снизится, если к наркозависимым перестанут относиться как к людям, потерпевшим моральный крах.

«Мы никогда не сумеем контролировать весь прием наркотиков. Поэтому стратегия борьбы с наркозависимостью состоит не в распространении налоксона, а в изменении общей политики по отношению к наркотикам», — уверен он.

Робин Левинсон-Кинг

Корреспондент Би-би-си, Ванкувер