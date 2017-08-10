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19:05 (мск), источник: Интерфакс

В Антарктиде нашли прекрасно сохранившийся 106-летний пирог

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Новозеландские ученые обнаружили отлично сохранившийся 106-летний фруктовый пирог в антарктической хижине, сообщает в четверг Фонд антарктического наследия Новой Зеландии (Antarctic Heritage Trust).

Исследователи нашли лакомство в заброшенном домике на мысе Адэр, расположенном на северо-востоке региона Земля Виктории в Восточной Антарктиде.

Кекс производства британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers лежал на полке в металлической оловянной коробке и был завернут в бумагу.

По словам руководителя группы исследователей Лиззи Мик, кекс был «идеальной высокоэнергетической пищей для антарктических условий и по-прежнему остается излюбленным лакомством современных ледовых экспедиций».

Во время загрузки произошла ошибка.
Олово было в плохом состоянии, но сам пирог выглядел и пахнул почти съедобным. Найти пирог в таком хорошем состоянии в горстке ржавых консервов было довольно неожиданно.
Сообщение Фонда антарктического наследия Новой Зеландии

Вековой деликатес было решено оставить там же, где его нашли, — на полке в хижине.

По мнению ученого, найденное кондитерское изделие входило в рацион так называемой Северной партии экспедиции «Терра Нова» (1910 — 1913 гг.) британского полярника Роберта Скотта. В задачи Северной партии входили исключительно научные изыскания, целью Южной было покорение Южного полюса.

«Терра Нова» была второй экспедицией Скотта в Антарктику. Стать первым в покорении Южного полюса полярному исследователю не удалось: более чем на месяц его опередил норвежский полярный путешественник Руаль Амундсен. Скотт и его товарищи, возвращаясь с полюса, погибли от холода и физического истощения. Оставшиеся в живых участники экспедиции «Терра Нова» достигли порта в Новой Зеландии в феврале 1913 года.

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