В Антарктиде нашли прекрасно сохранившийся 106-летний пирог

Исследователи нашли лакомство в заброшенном домике на мысе Адэр, расположенном на северо-востоке региона Земля Виктории в Восточной Антарктиде.

Кекс производства британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers лежал на полке в металлической оловянной коробке и был завернут в бумагу.

По словам руководителя группы исследователей Лиззи Мик, кекс был «идеальной высокоэнергетической пищей для антарктических условий и по-прежнему остается излюбленным лакомством современных ледовых экспедиций».

Олово было в плохом состоянии, но сам пирог выглядел и пахнул почти съедобным. Найти пирог в таком хорошем состоянии в горстке ржавых консервов было довольно неожиданно. Сообщение Фонда антарктического наследия Новой Зеландии

Вековой деликатес было решено оставить там же, где его нашли, — на полке в хижине.

По мнению ученого, найденное кондитерское изделие входило в рацион так называемой Северной партии экспедиции «Терра Нова» (1910 — 1913 гг.) британского полярника Роберта Скотта. В задачи Северной партии входили исключительно научные изыскания, целью Южной было покорение Южного полюса.