Вниманию автомобилистов: в Волгограде ограничено движение по ряду улиц

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Так, в период с 8 по 11 августа с 20.00 до 08.00 ограничено движение по улице имени Льва Толстого на ее участке, проходящем от улицы Тулака до улицы Авиаторской. Объезд осуществляется по автодорогам на улицах Туркменской, Авиаторской.

Сужены проезжие части Третьей продольной магистрали и Второй Продольной магистрали на ее участках, проходящих в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах, а также на улицах Симбирской и Глубокоовражной.