Вниманию автомобилистов: в Волгограде ограничено движение по ряду улиц
На некоторых волгоградских улицах временно ограничено движение. Эта мера связана с проведением работ по восстановлению городской дорожной сети.
На некоторых волгоградских улицах временно ограничено движение. Эта мера связана с проведением работ по восстановлению городской дорожной сети.
Так, в период с 8 по 11 августа с 20.00 до 08.00 ограничено движение по улице имени Льва Толстого на ее участке, проходящем от улицы Тулака до улицы Авиаторской. Объезд осуществляется по автодорогам на улицах Туркменской, Авиаторской.
Сужены проезжие части Третьей продольной магистрали и Второй Продольной магистрали на ее участках, проходящих в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах, а также на улицах Симбирской и Глубокоовражной.
Бдительными надо быть водителям и при проезде по Набережной имени 62-й армии и улице 39-й Гвардейской дивизии. Там до окончания укладки финишного слоя асфальта, выступают над поверхностью дорожного полотна горловины люков колодцев. Повышенное внимание также следует проявить и при движении по улицам Краснознаменской — в границах ул. Глубокоовражной и трамвайного кольца, Елецкой в границах Второй продольной и улицы Азизбекова, сужена проезжая часть и на улице Череповецкой.