В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют Карла Маркса и Карбышева

Сейчас специалисты «ПТС» занимаются заменой теплотрассы на улице Карбышева от улицы Дыбенко до улицы Гагарина. Сегодня, 10 августа, трубопровод вывели из эксплуатации, провели подготовительные работы и частично выполнили земляные работы. Энергетики планируют завершить ремонт до 15 сентября. На время проведения работ проезд по улице Карбышева будет закрыт.

Кроме того, частично ограничат движение и по проспекту Карла Маркса от улицы Киевской до улицы Гагарина. Здесь будет действовать одностороннее движение в направлении улицы Гагарина. На этом объекте ремонт теплосетей также будет завершен до 15 сентября.