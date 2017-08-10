В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют Карла Маркса и Карбышева
В Самаре продолжается ремонт тепловых сетей, который традиционно сопровождается перекрытием автомобильного движения.
В Самаре продолжается ремонт тепловых сетей, который традиционно сопровождается перекрытием автомобильного движения.
Сейчас специалисты «ПТС» занимаются заменой теплотрассы на улице Карбышева от улицы Дыбенко до улицы Гагарина. Сегодня, 10 августа, трубопровод вывели из эксплуатации, провели подготовительные работы и частично выполнили земляные работы. Энергетики планируют завершить ремонт до 15 сентября. На время проведения работ проезд по улице Карбышева будет закрыт.
Кроме того, частично ограничат движение и по проспекту Карла Маркса от улицы Киевской до улицы Гагарина. Здесь будет действовать одностороннее движение в направлении улицы Гагарина. На этом объекте ремонт теплосетей также будет завершен до 15 сентября.