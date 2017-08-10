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17:54 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют Карла Маркса и Карбышева

В Самаре продолжается ремонт тепловых сетей, который традиционно сопровождается перекрытием автомобильного движения.

Источник: Агентство «Москва»

Сейчас специалисты «ПТС» занимаются заменой теплотрассы на улице Карбышева от улицы Дыбенко до улицы Гагарина. Сегодня, 10 августа, трубопровод вывели из эксплуатации, провели подготовительные работы и частично выполнили земляные работы. Энергетики планируют завершить ремонт до 15 сентября. На время проведения работ проезд по улице Карбышева будет закрыт.

Кроме того, частично ограничат движение и по проспекту Карла Маркса от улицы Киевской до улицы Гагарина. Здесь будет действовать одностороннее движение в направлении улицы Гагарина. На этом объекте ремонт теплосетей также будет завершен до 15 сентября.

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