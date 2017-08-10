МЧС: реки могут выйти из берегов в Иркутской области
Прошли дожди — жди повышения уровня рек. С предупреждением о возможных чрезвычайных ситуациях обратилось к населению управление регионального МЧС.
Прошли дожди — жди повышения уровня рек. С предупреждением о возможных чрезвычайных ситуациях обратилось к населению управление регионального МЧС.
Причина — подьем уровня водоёмов в Прибайкалье. Подтоплений населенных пунктов пока нет, но так как грозы и ливни продлятся до середины августа, ситуация взята под особый контроль. По прогнозам спасателей,