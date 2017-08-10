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18:28 (мск), источник: Вести Иркутск

МЧС: реки могут выйти из берегов в Иркутской области

Прошли дожди — жди повышения уровня рек. С предупреждением о возможных чрезвычайных ситуациях обратилось к населению управление регионального МЧС.

Источник: Вести Иркутск

Причина — подьем уровня водоёмов в Прибайкалье. Подтоплений населенных пунктов пока нет, но так как грозы и ливни продлятся до середины августа, ситуация взята под особый контроль. По прогнозам спасателей, завтра-послезавтра возможно повышение уровня воды в Бирюсе, Китое, Оке, Иркуте, Белой, Ии и на реках Ленского бассейна. МЧС призывает граждан воздержаться от туристических походов в селеопасные районы и на берега рек.

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