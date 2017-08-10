МЧС: реки могут выйти из берегов в Иркутской области

Причина — подьем уровня водоёмов в Прибайкалье. Подтоплений населенных пунктов пока нет, но так как грозы и ливни продлятся до середины августа, ситуация взята под особый контроль. По прогнозам спасателей, завтра-послезавтра возможно повышение уровня воды в Бирюсе, Китое, Оке, Иркуте, Белой, Ии и на реках Ленского бассейна. МЧС призывает граждан воздержаться от туристических походов в селеопасные районы и на берега рек.