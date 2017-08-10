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17:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе не стало известного биолога и эколога Бориса Миркина

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Уфе на 81 году ушел из жизни известный биолог и эколог Борис Миркин.

Борис Михайлович Миркин родился 16 июля 1937 года в Уфе. В 1959 году окончил Казанский государственный университет. После окончания университета работал преподавателем на кафедре ботаники Башсельхозинститута, а с 1982 года — в Башкирском государственном университете проректором по научной работе.

Одновременно с преподавательской работой Борис Миркин вел научную работу — с 1970 был заведующим лабораторией геоботаники, главным научным сотрудником Института биологии АН РБ.

В 1971—1975 годах он возглавлял советско-монгольские биологические экспедиции АН СССР и АН МНР. Многочисленные экспедиции Бориса Миркина охватывали территорию Башкортостана, долину реки Амударьи, Монгольскую народную республику, Якутию, дельту реки Волги, пойму реки Амур.

Борис Миркин был членом международной ассоциации науки о растительности (IAVS), членом редколлегии журнала «Folia geobotanica et phytotaxonomica».

Научные интересы Бориса Миркина были очень обширны — геоботаника, классификация растительности, теория сукцессий в травосмесях, учение об антропогенной трансформации растительности.

Борис Миркин создал уфимскую геоботаническую школу, которая является одной из наиболее авторитетных в России и за рубежом. Школа занимается вопросами фитоценологии, динамики и классификации растительности, моделями организации фитоценозов. Крупнейший американский эколог Макинтош, за разработку Миркиным теории классификации растительности, назвал его «экологом философии и метаэкологом».

Борис Миркин был заместителем председателя редакционного совета издательства «Башкирская энциклопедия», членом редколлегий журналов «Биология в школе», «Экология и жизнь», «Сельскохозяйственная биология», «Вестник АН РБ», «Экономика и управление», «Башкирский экологический вестник», «Табигат».

За долгие годы научной деятельности Борис Михайлович Миркин подготовил 17 докторов и 60 кандидатов наук.

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