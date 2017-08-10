Мистер Мисикс на пицца-стуле: на «Белорусской» появился барельеф по «Рику и Морти» (но его уже убрали)

Как оказалось, на барельефе изображен Мистер Мисикс, герой мультсериала «Рик и Морти». Кресло из пиццы — это тоже отсылка к «Рику и Морти». В сериале существует вселенная, где телефоны — это живые существа, люди используются как средство связи, а вместо кресел — пицца.