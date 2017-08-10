Минобрнауки РТ: Вопрос преподавания в вузах на татарском языке будет вынесен на совет ректоров

В своем докладе он отметил, что вопросу преподавания в вузах на татарском языке уделяется недостаточно внимания. Из высших учебных заведений примером для других является Казанский государственный архитектурно-строительный университет. «Не случайно конференция к 25-летию технического образования на татарском языке прошла именно в этом вузе. Хотим обсудить возможности внедрения татарского языка в вузы на уровне совета ректоров», — сказал Ильдар Мухаметов.
«Обучение татарскому языку — в особом центре внимания. Министерство образования и науки совместно с учеными Академии Наук РТ и Казанского федерального университета подготовило концепцию преподавания татарского языка и литературы, на которую мы ориентируемся. Она включает в себя все направления организации учебного процесса», — сказал заместитель министра.
Ильдар Мухаметов также отметил, что началась разработка учебников татарского языка нового поколения. «Учебно-методический комплект “Сэлам” для начальных классов, методичка для учителя, рабочая тетрадь, дидактические материалы, электронное приложение в прошлом году были испытаны в школах Казани, с нового учебного года они начнут использоваться во всех школах», — сказал он.