Воронежское водохранилище расчистят к концу лета

Гендиректор фирмы-подрядчика «Водорой» Михаил Сумкин рассказал руководителю департамента Алексею Карякину, что работы его компанией ведутся с июня 2017 года. За 2 месяца строители подняли со дна водохранилища более 250 тысяч кубометров ила, а также провели укрепление берега на площади 20 га. К концу августа фирма планирует завершить все работы, прописанные в госконтрактах.

Алексей Карякин похвалил представителя подрядчика за высокую скорость работ. Вместе с тем он попросил обратить внимание на то, что приемка работ будет учитываться не только с учетом авторского и технического надзора, но и с учетом мнения специалистов Управления природных ресурсов. Это позволит дать объективную оценку эффективности расходования бюджетных средств, сообщили в пресс-службе департамента.