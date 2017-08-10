Воронежское водохранилище расчистят к концу лета
В департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области прошло совещание, посвященное проведению работ по расчистке водохранилища и укреплению берега в районе Петровской набережной.
В департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области прошло совещание, посвященное проведению работ по расчистке водохранилища и укреплению берега в районе Петровской набережной.
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Алексей Карякин похвалил представителя подрядчика за высокую скорость работ. Вместе с тем он попросил обратить внимание на то, что приемка работ будет учитываться не только с учетом авторского и технического надзора, но и с учетом мнения специалистов Управления природных ресурсов. Это позволит дать объективную оценку эффективности расходования бюджетных средств, сообщили в