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17:41 (мск), источник: Informburo.kz

Ассоциация вузов Казахстана назвала самые популярные и непопулярные специальности

Представитель Ассоциации вузов Казахстана Гульжамал Жапарова назвала наиболее популярные профессии среди абитуриентов нынешнего года. Список она озвучила в ходе пресс-конференции в СЦК.

Источник: Informburo.kz

«Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов нынешнего года являлись: международные отношения, юриспруденция, таможенное дело, журналистика, дизайн, финансы, учёт и аудит, менеджмент, государственное и местное управление», — сказала Гульжамал Жапарова.

Обладатели «Алтын белгі» чаще всего выбирали общую медицину, информационные системы, финансы, радиотехнику, электронику и телекоммуникации, экономику, учёт и аудит, международные отношения, филологию казахского языка, переводческое дело, юриспруденцию, журналистику, автоматизацию и управление, стоматологию, фармацию и строительство.

Среди технических специальностей большинство абитуриентов выбирали геодезию и картографию, стандартизацию и сертификацию, электроэнергетику, информационные системы, биотехнологию и технологию фармацевтического производства, автоматизацию и управление, вычислительную технику и программное обеспечение, радиотехнику, электронику и телекоммуникации, строительство.

По словам Гульжамал Жапаровой, традиционно сохранился конкурс по медицинским специальностям: стоматология, общая медицина и фармация.

«К сожалению, наименьший конкурс был на следующих технических специальностях: геология и разведка месторождений полезных ископаемых, горное дело, металлургия, машиностроение, приборостроение, технология деревообработки изделий из дерева», — добавила Гульжамал Жапарова.

Невысоким остался конкурс на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности: агрономия, водные ресурсы и водопользование, плодоовощеводство, мелиорация, рекультивация и охрана земель, защита и карантин растений.

10 августа опубликовали результаты конкурса по присуждению образовательных грантов. В конкрусе приняли участие 63 169 человек, в том числе 49 858 с казахским языком обучения, 13 311 — с русским языком обучения. Впервые за пять лет увеличено количество образовательных грантов. По сравнению с прошлым учебным годом их стало больше на 6 230 грантов на бакалавриате. Всего выделено 37 932 гранта.

Всего в ЕНТ в этом году приняли участие 88 583 человека. Преодолели тестирование 84,1% выпускников. Не смогли пройти тестирование 15,8% школьников.

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