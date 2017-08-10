Улицам в центре Петербурга хотят вернуть исторические названия

Источник: Комсомольская правда

1−10-е Советские улицы, относящиеся к историческому району Пески, получат прежнее название Рождественские. От названия церкви Рождества Христова, которая до настоящего времени не сохранилась.

Красноборский переулок также получит назад то название, которое носил до 1923 года и станет Рождественским.

Администрация Центрального района планирует попросить губернатора города подписать документ о переименовании улиц и переулка.

Это уже вторая попытка местных властей добиться переименования улиц. В 2009 муниципалы уже пытались добиться возвращения улицам исторического названия, однако инициативу не поддержал губернатор города.