Улицам в центре Петербурга хотят вернуть исторические названия
Советским улицам и Красноборскому переулку в центре Петербурга вернут исторические названия Об этом рассказали в городской Топонимической комиссии.
Советским улицам и Красноборскому переулку в центре Петербурга вернут исторические названия Об этом рассказали в городской Топонимической комиссии.
1−10-е Советские улицы, относящиеся к историческому району Пески, получат прежнее название Рождественские. От названия церкви Рождества Христова, которая до настоящего времени не сохранилась.
Красноборский переулок также получит назад то название, которое носил до 1923 года и станет Рождественским.
Это уже вторая попытка местных властей добиться переименования улиц. В 2009 муниципалы уже пытались добиться возвращения улицам исторического названия, однако инициативу не поддержал губернатор города.
В Топонимической комиссии отдельно подчеркивают, что вопрос с переименованием улиц длится уже почти 20 лет и возвращение старых названий не говорит о десоветизации.