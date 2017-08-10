Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Съемки «Пусть говорят» не смогли начать
Полицейские попались на аферах с квартирами
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Первый мэр Петербурга Собчак родился 80 лет назадВ ночь с 19 на 20 февраля 2000 года умер Анатолий Собчак: политик, чья карьера в одночасье обернулась крахом
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
CМИ: Венедиктов сообщил, кто "дышит в затылок" Медведеву
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
В РФ показали боевой корабль с изгибающейся палубой – СМИ
“Правый сектор” к ДНР: Закусывайте, когда пьете
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
8Тень Земли
10Землетрясение на юго-западе Китая
18:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Улицам в центре Петербурга хотят вернуть исторические названия

Советским улицам и Красноборскому переулку в центре Петербурга вернут исторические названия Об этом рассказали в городской Топонимической комиссии.

Источник: Комсомольская правда

1−10-е Советские улицы, относящиеся к историческому району Пески, получат прежнее название Рождественские. От названия церкви Рождества Христова, которая до настоящего времени не сохранилась.

Красноборский переулок также получит назад то название, которое носил до 1923 года и станет Рождественским.

Администрация Центрального района планирует попросить губернатора города подписать документ о переименовании улиц и переулка.

Это уже вторая попытка местных властей добиться переименования улиц. В 2009 муниципалы уже пытались добиться возвращения улицам исторического названия, однако инициативу не поддержал губернатор города.

В Топонимической комиссии отдельно подчеркивают, что вопрос с переименованием улиц длится уже почти 20 лет и возвращение старых названий не говорит о десоветизации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Поклонская обвинила Минкульт в экстремизме из-за «Матильды»
МЧС направляет вертолет на помощь застрявшему в устье реки киту
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
Суд приговорил журналиста РБК Соколова к 3,5 годам колонии
Спорт
20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп»
Авто
Известна крупнейшая в России сумма начисленного налога на авто Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь