В Воронеже начали демонтаж перехода через железнодорожные пути у Центрального парка

Источник: Вести - Воронеж

Железнодорожники начали демонтаж неофициального перехода через пути у Центрального парка в Воронеже. Лестницу уже убрали, осталось закрыть забор. Переход на этом месте, рассказывают местные жители, построен много лет назад. К нему все привыкли, что он небезопасен, никого не пугает.

При этом в 200 метрах от этого места три года назад появился новый железнодорожный переход, соответствующий ГОСТу. Он оборудован предупреждающими знаками, светофорами и звуковыми сигналами. Однако дойти до него можно только по автомобильной дороге — тротуаров нет.

И жители улицы Героев Революции вынуждены делить с автомобилями узкий проезд. О том, что «народный» переход закроют, людей предупреждали, они даже собирали подписи с просьбой не демонтировать самострой. И теперь готовы на крайние меры.

Нина Иванова, жительница г. Воронежа: