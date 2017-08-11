В Воронеже начали демонтаж перехода через железнодорожные пути у Центрального парка
Три года назад в 200 метрах от этого места появился новый железнодорожный переход.
Три года назад в 200 метрах от этого места появился новый железнодорожный переход.
Железнодорожники начали демонтаж неофициального перехода через пути у Центрального парка в Воронеже. Лестницу уже убрали, осталось закрыть забор. Переход на этом месте, рассказывают местные жители, построен много лет назад. К нему все привыкли, что он небезопасен, никого не пугает.
При этом в 200 метрах от этого места три года назад появился новый железнодорожный переход, соответствующий ГОСТу. Он оборудован предупреждающими знаками, светофорами и звуковыми сигналами. Однако дойти до него можно только по автомобильной дороге — тротуаров нет.
И жители улицы Героев Революции вынуждены делить с автомобилями узкий проезд. О том, что «народный» переход закроют, людей предупреждали, они даже собирали подписи с просьбой не демонтировать самострой. И теперь готовы на крайние меры.
Нина Иванова, жительница г. Воронежа:
«Здесь очень много детей, очень много стариков. Вот представьте, здесь нет тротуара, даже пройти туда — у меня артроз, мне очень тяжело. Две машины здесь не могут разойтись, то есть, приходится в сугроб. Зимой вообще невозможно пройти».