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09:07 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже начали демонтаж перехода через железнодорожные пути у Центрального парка

Три года назад в 200 метрах от этого места появился новый железнодорожный переход.

Источник: Вести - Воронеж

Железнодорожники начали демонтаж неофициального перехода через пути у Центрального парка в Воронеже. Лестницу уже убрали, осталось закрыть забор. Переход на этом месте, рассказывают местные жители, построен много лет назад. К нему все привыкли, что он небезопасен, никого не пугает.

При этом в 200 метрах от этого места три года назад появился новый железнодорожный переход, соответствующий ГОСТу. Он оборудован предупреждающими знаками, светофорами и звуковыми сигналами. Однако дойти до него можно только по автомобильной дороге — тротуаров нет.

И жители улицы Героев Революции вынуждены делить с автомобилями узкий проезд. О том, что «народный» переход закроют, людей предупреждали, они даже собирали подписи с просьбой не демонтировать самострой. И теперь готовы на крайние меры.

Нина Иванова, жительница г. Воронежа:

«Здесь очень много детей, очень много стариков. Вот представьте, здесь нет тротуара, даже пройти туда — у меня артроз, мне очень тяжело. Две машины здесь не могут разойтись, то есть, приходится в сугроб. Зимой вообще невозможно пройти».

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