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09:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области силовики обезвредили захвативших заложников «террористов»

Оперативный штаб провел учения в Кантемировке.

Источник: пресс-служба областного управления ФСБ

Региональный оперативный штаб (ОШ) обезвредил условных террористов в рабочем поселке Кантемировка Воронежской области в четверг, 10 августа. По легенде, группировка захватила заложников и выдвинула свои условия, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.

Вооруженные «террористы» ехали на машине через железнодорожный переезд перегона Кантемировка — Журавка. Когда сотрудники ДПС попросили их остановиться, преступники открыли огонь, скрылись в здании училища № 46 и захватили заложников. «Террористы» выдвинули неприемлемые политические требования.

Чтобы обезвредить группировку, руководитель ОШ в Воронежской области — начальник регионального УФСБ России — привел в боевую готовность оперативный штаб Воронежской области (УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии, УФСИН и другие структуры).

В ходе учения силовики оцепили здание, населенный пункт заблокировали. Оперативный штаб начал переговоры, во время спасательной операции «террористов» уничтожили, все «бомбы» были обезврежены, «пострадавшим» оказали медпомощь.

— Результаты учения позволили высоко оценить готовность органов силового блока региона, экстренных служб и исполнительной власти действовать в случае возникновения угроз безопасности подобного рода, — прокомментировал руководитель аппарата оперативного штаба в Воронежской области Игорь Солосин.

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