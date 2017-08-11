В Воронежской области силовики обезвредили захвативших заложников «террористов»
Оперативный штаб провел учения в Кантемировке.
Оперативный штаб провел учения в Кантемировке.
Региональный оперативный штаб (ОШ) обезвредил условных террористов в рабочем поселке Кантемировка Воронежской области в четверг, 10 августа. По легенде, группировка захватила заложников и выдвинула свои условия, сообщила
Вооруженные «террористы» ехали на машине через железнодорожный переезд перегона Кантемировка — Журавка. Когда сотрудники ДПС попросили их остановиться, преступники открыли огонь, скрылись в здании училища № 46 и захватили заложников. «Террористы» выдвинули неприемлемые политические требования.
Чтобы обезвредить группировку, руководитель ОШ в Воронежской области — начальник регионального УФСБ России — привел в боевую готовность оперативный штаб Воронежской области (УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии, УФСИН и другие структуры).
В ходе учения силовики оцепили здание, населенный пункт заблокировали. Оперативный штаб начал переговоры, во время спасательной операции «террористов» уничтожили, все «бомбы» были обезврежены, «пострадавшим» оказали медпомощь.
— Результаты учения позволили высоко оценить готовность органов силового блока региона, экстренных служб и исполнительной власти действовать в случае возникновения угроз безопасности подобного рода, — прокомментировал руководитель аппарата оперативного штаба в Воронежской области Игорь Солосин.