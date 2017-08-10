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18:09 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове в День города выступят Светлана Лобода, Дима Билан и Бурито

На праздничном концерте, посвященном Дню города, в Ростове выступят несколько приглашенных исполнителей — Светлана Лобода, Дима Билан и группа «Бурито», сообщает пресс-службагородской администрации.

Как уточняют СМИ, контракты с известными исполнителями уже подписаны.

Помимо приглашенных певцов, на концерте выступят также местные творческие коллективы.

Напомним, что два года подряд на праздновании Дня города в Ростове выступал рэпер Баста. В 2015 году также был приглашен «Хор Турецкого».

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