В Ростове в День города выступят Светлана Лобода, Дима Билан и Бурито
На праздничном концерте, посвященном Дню города, в Ростове выступят несколько приглашенных исполнителей — Светлана Лобода, Дима Билан и группа «Бурито», сообщает
На праздничном концерте, посвященном Дню города, в Ростове выступят несколько приглашенных исполнителей — Светлана Лобода, Дима Билан и группа «Бурито», сообщает
Как уточняют СМИ, контракты с известными исполнителями уже подписаны.
Помимо приглашенных певцов, на концерте выступят также местные творческие коллективы.
Напомним, что два года подряд на праздновании Дня города в Ростове выступал рэпер Баста. В 2015 году также был приглашен «Хор Турецкого».